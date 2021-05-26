FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sigorta girişiniz bu tarihten önceyse emeklilikte avantajlı gruptasınız! Bu detayı herkes gözden kaçırıyor

Sigorta girişiniz bu tarihten önceyse emeklilikte avantajlı gruptasınız! Bu detayı herkes gözden kaçırıyor

26.05.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal güvence kapsamında sigortalı olan yurttaşların emeklilik hakkı için değişik uygulamalar bulunuyor. Belirli tarihlere göre emeklilik konusunda çeşitli avantajlar yaşamak mümkün. Örneğin, 1 Ekim 2008'den önce sigorta başlangıcı olanlar için umutlu haberler var. İşte detaylar...

Sigorta girişiniz bu tarihten önceyse emeklilikte avantajlı gruptasınız! Bu detayı herkes gözden kaçırıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigorta kaydı olanlar çeşitli koşullar baz alınarak emeklilik hakkına kavuşuyor. Yaş, çalışma yılı ve prim günü, emeklilik için tamamlanması gereken başlıca koşullar. Ancak bu koşullar iş kolları, cinsiyet, kanun değişiklikleri vb. gibi pek çok etkene göre değişiyor ve herkese tek tip bir biçimde uygulanmıyor. Örneğin, 1 Ekim 2008 ve öncesinde sigorta girişi yapılan kişiler için ciddi avantajlar devreye giriyor. Peki bu avantajlar neler? Sizin için detayları araştırdık.

2008 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK AVANTAJLARI

  • Sigorta başlangıcınız 1 Ekim 2008 ve öncesinde yapıldıysa, emekli olduktan ya da emeklilik hakkını elde ettikten sonra daha rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Bu kapsamda çalışmaya devam eden ve emekli maaşını alan sigortalılar, Sosyal Güvenlik Destek Primi öder. Ancak 2008'den sonra sigorta girişi yapılan yurttaşlar emeklilik hakkını elde ettikten sonra çalışırsa maaş kesintileri başta olmak üzere daha ciddi sorunlar yaşayabilir.
  • Bu kapsamdaysanız, son 7 yıllık prim ödemenizin yapıldığı kurum dikkate alınır. Prim ödemesi süresinin 3.5 yılı üzerinden emeklilik hesabı yapılır.
  • Emeklilik hakkını elde etmek için 7000 prim günü ödemesini tamamlamanız gerekir. Böylece, sigorta girişi daha sonra yapılan çalışanlardan daha az prim ödemesi yapmış olursunuz.
  • 4-B (BAĞ-KUR) üzerinden sigorta başlangıcınız yapıldıysa da avantaj sağlamanız mümkün olabiliyor. Son 7 yıllık sigorta süresinden 3.5 yılı 4-A (SSK) prim ödemesi ile geçirmeniz halinde, SSK kapsamında emekliliğe hak kazanabilirsiniz. İki değişik sigorta kolunun emekli maaşları arasında hatırı sayılır miktarda bir fark olduğunu söylemek mümkündür.
  • Bu kapsamdaki engelli yurttaşlar için de erken emeklilik başta olmak üzere ciddi avantajlar söz konusudur. Engelli yurttaşlar, kriterlere uydukları takdirde erken emeklilik hakkına sahip olabilir. 1991 ve öncesinde sigorta girişi yapılanlar, 3600 prim gününü tamamlamalıdır. 1992-1994 arasında sigorta girişi olanlar, 3760 prim günü ödemesi yapmalıdır. 1997-2000 yılları arasında bu süre 4080 gün, 2003-2008 arasında ise 4400 gündür.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyorBakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor
Araç sahipleri için önemli karar!Araç sahipleri için önemli karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

Yarasalar üzerinde korkutan koronavirüs keşfi

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu böyle veda etti

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Adese market zinciri mağazalarını devretti!

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

Altının yükselişi sürüyor! İşte günün ilk fiyatları

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Tek şart 10 yıllık sigorta! Bu hastalığa sahipseniz...

Tek şart 10 yıllık sigorta! Bu hastalığa sahipseniz...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

İlçeye yoğun ilgi! Konut ve arsa fiyatları 2,5 kat arttı

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Emekliye Temmuz'da çifte müjde

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.