Sigorta girişiniz bu tarihten önceyse emeklilikte avantajlı gruptasınız! Bu detayı herkes gözden kaçırıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigorta kaydı olanlar çeşitli koşullar baz alınarak emeklilik hakkına kavuşuyor. Yaş, çalışma yılı ve prim günü, emeklilik için tamamlanması gereken başlıca koşullar. Ancak bu koşullar iş kolları, cinsiyet, kanun değişiklikleri vb. gibi pek çok etkene göre değişiyor ve herkese tek tip bir biçimde uygulanmıyor. Örneğin, 1 Ekim 2008 ve öncesinde sigorta girişi yapılan kişiler için ciddi avantajlar devreye giriyor. Peki bu avantajlar neler? Sizin için detayları araştırdık.

2008 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK AVANTAJLARI