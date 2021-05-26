Sigorta girişiniz bu tarihten önceyse emeklilikte avantajlı gruptasınız! Bu detayı herkes gözden kaçırıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde sigorta kaydı olanlar çeşitli koşullar baz alınarak emeklilik hakkına kavuşuyor. Yaş, çalışma yılı ve prim günü, emeklilik için tamamlanması gereken başlıca koşullar. Ancak bu koşullar iş kolları, cinsiyet, kanun değişiklikleri vb. gibi pek çok etkene göre değişiyor ve herkese tek tip bir biçimde uygulanmıyor. Örneğin, 1 Ekim 2008 ve öncesinde sigorta girişi yapılan kişiler için ciddi avantajlar devreye giriyor. Peki bu avantajlar neler? Sizin için detayları araştırdık.
2008 ÖNCESİ SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN EMEKLİLİK AVANTAJLARI
- Sigorta başlangıcınız 1 Ekim 2008 ve öncesinde yapıldıysa, emekli olduktan ya da emeklilik hakkını elde ettikten sonra daha rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Bu kapsamda çalışmaya devam eden ve emekli maaşını alan sigortalılar, Sosyal Güvenlik Destek Primi öder. Ancak 2008'den sonra sigorta girişi yapılan yurttaşlar emeklilik hakkını elde ettikten sonra çalışırsa maaş kesintileri başta olmak üzere daha ciddi sorunlar yaşayabilir.
- Bu kapsamdaysanız, son 7 yıllık prim ödemenizin yapıldığı kurum dikkate alınır. Prim ödemesi süresinin 3.5 yılı üzerinden emeklilik hesabı yapılır.
- Emeklilik hakkını elde etmek için 7000 prim günü ödemesini tamamlamanız gerekir. Böylece, sigorta girişi daha sonra yapılan çalışanlardan daha az prim ödemesi yapmış olursunuz.
- 4-B (BAĞ-KUR) üzerinden sigorta başlangıcınız yapıldıysa da avantaj sağlamanız mümkün olabiliyor. Son 7 yıllık sigorta süresinden 3.5 yılı 4-A (SSK) prim ödemesi ile geçirmeniz halinde, SSK kapsamında emekliliğe hak kazanabilirsiniz. İki değişik sigorta kolunun emekli maaşları arasında hatırı sayılır miktarda bir fark olduğunu söylemek mümkündür.
- Bu kapsamdaki engelli yurttaşlar için de erken emeklilik başta olmak üzere ciddi avantajlar söz konusudur. Engelli yurttaşlar, kriterlere uydukları takdirde erken emeklilik hakkına sahip olabilir. 1991 ve öncesinde sigorta girişi yapılanlar, 3600 prim gününü tamamlamalıdır. 1992-1994 arasında sigorta girişi olanlar, 3760 prim günü ödemesi yapmalıdır. 1997-2000 yılları arasında bu süre 4080 gün, 2003-2008 arasında ise 4400 gündür.
Okuyucu Yorumları 0 yorum