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'Sigorta primini tam göster' deyince işten çıkarıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.07.2020 10:21 | Son Güncelleme

Özel sektör çalışanlarının sıkıntı yaşadığı konuların başında gelen SGK priminin tam ödenmemesi konusuna Yargıtay'dan çarpıcı bir karar geldi. Yüksek Mahkeme, patronuna 'Sigorta primimi aldığım maaştan göster' dediği için kovulan işçiye tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

'Sigorta primini tam göster' deyince işten çıkarıldı

Çalıştığı şirket sahibine, sigorta primini aldığı ücretten ödenmesi gerektiğini söyleyen işçi, patronun 'seni işten kovdum, hiç bir şeye dokunma, def ol git' cevabıyla sarsıldı. Tazminat ödenmeden kovulan işçi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Çalıştığı dönemlerde Denetçi Yardımcısı olarak ve kendisine tevdi edilen tüm görevleri hiç itiraz etmeden eksiksiz olarak yerine getirdiğini belirten davacı, hak aradığı için işsiz kaldığını öne sürdü. Çalışan, noter kanalıyla alacakları için gönderdiği ihtarnameye rağmen alacağı ücreti tahsil edemediğini anlattı.

Mahkemede savunma yapan davalı patron ise, davacının iş akdini kendisi tek taraflı olarak fesih ettiğini dile getirdi. Mahkeme; davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. İşçinin, ihtarnamede hangi aylara ait ücret alacağının olduğunun belirtilmesinin önemli olmadığına dikkat çekilen kararda; "Sözü edilen ihtarnamede açık biçimde hangi aylara ait ücretlerin ödendiği veya ödenmediği bilgisine yer verilmemiştir. İhtarnamede talebin bir aylık ücret ile sınırlandırılması diğer aylara ait ödenmeyen ücretlerin talep edilmesine engel oluşturmaz. Davacının davaya konu ettiği ücret alacaklarının ödendiği işveren tarafından ispat edilemediğinden talep doğrultusunda dosya içindeki bilirkişi raporuna göre ücret alacağı ile ilgili hüküm kurulmalıdır. Temyiz olunan kararın, bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.

KAYNAK:DHA


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