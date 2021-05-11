Sigortalı çalışan sayısı 866 bin arttı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) istihdam izleme bülteni Şubat 2021 verilerine göre, Şubat ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 5,3 oranında artarak 21,1 milyon olarak gerçekleşti. Son bir yılda sigortalı ücretli çalışan sayısı 866 bin arttı, kadın istihdamının payı ise geriledi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 71,3’ünü oluşturan sigortalı ücretli çalışan grupta (4/a) artış yüzde 6,1 olurken, esnaf-çiftçi grubunda (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 9 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 4,3 düşüş görüldü. Kamu sektöründe sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

EV İÇİ HİZMET İSTİHDAMINDA DÜŞÜŞ

Ana sektörlerin üçte birinde istihdam yıllık olarak gerilerken, bu sektörler Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ve Nisan 2020’den itibaren istihdamının daraldığı faaliyet kolları oldu. Şubat 2021’de konaklama ve yiyecekte yüzde 10,8; kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda yüzde 8,7 düzeyinde yıllık düşüşler gerçekleşti. Ayrıca, idari ve destek hizmet faaliyetleri (yüzde 12,1) ve eğitim (yüzde 3,5) sektörlerinde de Nisan-Mayıs 2020 dönemine benzer bir daralma yaşandı. Diğer taraftan, ev içi hizmetlerin içerildiği hane halklarının işveren olarak faaliyeti sektörü yüzde 39,5 oranındaki gerileme ile istihdamı pandemiden en olumsuz etkilenen sektör oldu.