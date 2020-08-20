Sigortanız olmasa da sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz! İşte şartlar...

Sigortası olmayan ya da Genel Sağlık Sigortası primini düzenli olarak ödemeyen kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanamayacağı salgın günlerinde özellikle merak edilmeye başlandı. Çalışmadığı için sigortası olmayan, eşi ve ailesi üzerinden sigorta kaydı bulunmayan ya da herkesi kapsayan Genel Sağlık Sigortası primlerini de ödemeyen kişiler de tedavi görebiliyor. Devlet hastanelerinde gerçekleşen tedaviler için belirli bir muayene ücreti ödenmesi gerekiyor. Sizin için Genel Sağlık Sigortası ve sigortasız muayene ücretleri ile ilgili detayları araştırdık.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

2012'den önce sigortalılar sadece mensubu olduğu sosyal güvenlik kuruluşunun verdiği sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyordu. Bu yüzden özellikle işsiz vatandaşlar için sağlık hizmetlerine eşit şekilde ulaşmak oldukça zordu. Kısacası, Türkiye'de sosyal güvencesi olmadığı için sağlık hizmetlerinden yararlanamayan pek çok vatandaş bulunuyordu ve adil olmayan bir sağlık sistemi vardı.

Bu soruna çözüm olarak ortaya atılan ve kabul edilen Genel Sağlık Sigortası (GSS) toplumun tüm kesimlerinin -ekonomik gücüne bakılmadan- adil bir biçimde sağlık sisteminden yararlanması için tasarlandı.