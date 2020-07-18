Sigortanız yoksa ücretsiz olarak hastaneye gidebilirsiniz! İşte o yöntem...

Sigortası olmayan kişilerin sıklıkla araştırdığı şeylerden biri, hastanelerde ücretsiz muayene olmanın mümkün olup olmayışıdır. Özellikle pandemi sürecinde sağlığa verilen önemin bir tık daha artmasıyla bu konunun öneminin farkında olarak sizlere bir içerik hazırladık. İşte hastanelerde ücretsiz muayene olmak mümkün mü sorusunun cevabı...

Hastanelerde sigortasız hastaların muayene ücretlerini kendileri ödeyerek muayene olabileceğini biliyorsunuz. Ancak belli şartlar altında sigortalı olsun veya olmasın sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceğinizi biliyor muydunuz? Hangi şartlar altında sağlık hizmetlerine bir ücret ödemediğinizin cevabı için yazımızı inceleyebilirsiniz.

KİMLER HASTANELERDE ÜCRETSİZ TEDAVİ OLUR?

Hastanelerde ücretsiz tedavi olabilmeniz için Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olmanız gereklidir. Ülkemizde yaşayanların neredeyse tamamı Genel Sağlık Sigortası kapsamındadır. Zorunlu olarak herkesin Genel Sağlık Sigortası kapsamına girmesi 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren olmuştur.

Genel Sağlık Sigortası kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade eder. Genel Sağlık Sigortası düzenlemesinden önce çalışanlar yalnızca bağlı oldukları sigorta kuruluşlarının imkan verdiği şekilde sağlık ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Çalışmayanlar ve mazereti olanlar ise yeşil kart ile güvence altındalardı. Genel Sağlık Sigortası ile herkesi sağlık güvencesi altına almak amaçlanmış oldu.