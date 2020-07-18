Sigortanız yoksa ücretsiz olarak hastaneye gidebilirsiniz! İşte o yöntem...

Sigortası olmayan kişilerin sıklıkla araştırdığı şeylerden biri, hastanelerde ücretsiz muayene olmanın mümkün olup olmayışıdır. Özellikle pandemi sürecinde sağlığa verilen önemin bir tık daha artmasıyla bu konunun öneminin farkında olarak sizlere bir içerik hazırladık. İşte hastanelerde ücretsiz muayene olmak mümkün mü sorusunun cevabı...
Hastanelerde sigortasız hastaların muayene ücretlerini kendileri ödeyerek muayene olabileceğini biliyorsunuz. Ancak belli şartlar altında sigortalı olsun veya olmasın sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceğinizi biliyor muydunuz? Hangi şartlar altında sağlık hizmetlerine bir ücret ödemediğinizin cevabı için yazımızı inceleyebilirsiniz.
Hastanelerde ücretsiz tedavi olabilmeniz için Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında olmanız gereklidir. Ülkemizde yaşayanların neredeyse tamamı Genel Sağlık Sigortası kapsamındadır. Zorunlu olarak herkesin Genel Sağlık Sigortası kapsamına girmesi 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren olmuştur.
Genel Sağlık Sigortası kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade eder. Genel Sağlık Sigortası düzenlemesinden önce çalışanlar yalnızca bağlı oldukları sigorta kuruluşlarının imkan verdiği şekilde sağlık ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. Çalışmayanlar ve mazereti olanlar ise yeşil kart ile güvence altındalardı. Genel Sağlık Sigortası ile herkesi sağlık güvencesi altına almak amaçlanmış oldu.
Genel Sağlık Sigortasının kapsadığı farklı alanlar vardır. Bunlardan bu başlıkta bahsedecek olduğumuz, Genel Sağlık Sigortasına ücret ödemeden devletin kendiliğinden bu kapsamda güvence altına aldığı bireylerdir. Bundan dolayı Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yer alan:
l 18 yaş altı, lise ve dengi eğitim alması haline 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim ve dengi eğitim görmesi halindeyse 25 yaşına kadar olan bekar gençler.
l Yaş sınırlaması olmaksızın malul olan ve aynı zamanda bekar çocuklar.
l Gelirleri asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan anne ve babalar.
Bu kişiler hastanelerden hiçbir koşul aranmaksızın ücretsiz olarak tedavi görebilirler. Yani Genel Sağlık Sigortası kapsamında yukarıdaki koşulları barındıran her birey için devlet sağlık primini sizden geri almamak üzere ödüyor.
Bu bahsettiklerimizin yanı sıra düzenli bir işte sigortalı olarak çalışıyorsanız, yukarıdaki şartları sağlamasanız dahi, primlerinizin iş yerindeki işveren tarafından yatması koşuluyla, Genel Sağlık Sigortası kapsamından faydalanabiliyorsunuz. Bu şekilde siz ve ailenizde bakmakla yükümlü olduğunuz herkes Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil edilmiş ve sağlık hakları güvence altında olmuş oluyor.
Çalışmıyorsanız, primlerinizi kendiniz ödemek koşuluyla, Genel Sağlık Sigortası kapsamından faydalanabiliyorsunuz. Gelir testinize göre belirlenen primi ödemek zorunda olup olmadığınıza bakılıyor. Gelir testi, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yapılıyor ve sonuçları tarafınıza bildiriliyor. Üzerinizde arsa, gayrimenkul, taşıt veya bankada bulunan paranız olup olmadığı gelir testinin değerlendirmesinde göz önünde tutuluyor.
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