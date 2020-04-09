Sigortası olan annelere müjde! Erken emekliliğin kapısı aralandı!

Hizmet akdine tabi çalışması bulunan, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan ile kamu görevlisi olan sigortalı kadınların doğum borçlanması hakkı saklı tutulmuştur. Doğum borçlanması için vatandaşların toplu ödeme yapması gerekir. Ödemeler için yapılandırma veya taksitlendirme yapılması söz konusu değilken vatandaşların banka kredisine başvurmasının önündeki engel kaldırılmıştır.

Doğum borçlanması için kadın işçilerin işverenlerinden herhangi bir belge almasına gerek yoktur. Ancak doğum borçlanması talebi için kadınların başvuru yapması şarttır. Kadınlar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Merkezi ve SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı aracılığıyla başvurularını iletebilirler. Başvuru sonucunda kişilerin ödeyecekleri prim miktarının alt ve üst limitleri asgari ücret üzerinden hesaplanır. Peki doğum borçlanması nedir? Nasıl yapılır? Kimler doğum borçlanması hakkından yararlanabilir? Başvuru nasıl yapılır? İşte, doğum borçlanmasına dair merak edilen ayrıntılar...