Sigortası olan annelere müjde! Erken emekliliğin kapısı aralandı!

Hizmet akdine tabi çalışması bulunan, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan ile kamu görevlisi olan sigortalı kadınların doğum borçlanması hakkı saklı tutulmuştur. Doğum borçlanması için vatandaşların toplu ödeme yapması gerekir. Ödemeler için yapılandırma veya taksitlendirme yapılması söz konusu değilken vatandaşların banka kredisine başvurmasının önündeki engel kaldırılmıştır.
Doğum borçlanması için kadın işçilerin işverenlerinden herhangi bir belge almasına gerek yoktur. Ancak doğum borçlanması talebi için kadınların başvuru yapması şarttır. Kadınlar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Merkezi ve SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı aracılığıyla başvurularını iletebilirler. Başvuru sonucunda kişilerin ödeyecekleri prim miktarının alt ve üst limitleri asgari ücret üzerinden hesaplanır. Peki doğum borçlanması nedir? Nasıl yapılır? Kimler doğum borçlanması hakkından yararlanabilir? Başvuru nasıl yapılır? İşte, doğum borçlanmasına dair merak edilen ayrıntılar...
Evlat edinen annelerin doğum borçlanmasına dair yasa 2014 yılında güncellenmiştir. Buna göre 2014 yılından önce evlat edinen kadın sigortalılar doğum borçlanması hakkını kullanamazken 2014 yılında evlat edinerek anne olanlar bu hakkı elde ederler. Doğum borçlanması hakkı ile evlat edinen anneler eksik günlerini borçlanarak prim gün sayılarını tamamlayabilirler.
2 yaşını doldurmamış çocuğu eşiyle birlikte ortak olarak evlat edinen kadın sigortalı en fazla üç çocuk için doğum borçlanması yapabilir. 2 yaşını doldurmuş çocuğu evlat edinen kadın sigortalının evlat edinilen çocuktan doğum borçlanması yapma hakkı bulunmaz.
Yapılan düzenleme kapsamında evlat edinen ve doğum yapan annelerin borçlanma hakkı olduğu söylenir. Bu nedenle doğum yaptıktan sonra çocuğunu evlatlık veren annelerin de doğum borçlanması yapmasına imkan tanınmıştır. Bu kapsamda çocuğun doğum tarihine bakılarak hem doğuran hem de evlatlık alan kadınlar 2 yıllık doğum borçlanması süresini aşmamak şartıyla SGK'ya borçlanabilirler.
Doğum borçlanması 2020 yılı içerisinde 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayacak şekilde asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır. Doğum borçlanmasının alt limiti asgari ücretin yüzde 32'si; üst limiti ise asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katı olarak belirlenmiştir.
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