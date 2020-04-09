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Sigortası olan annelere müjde! Erken emekliliğin kapısı aralandı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.04.2020 14:16 | Son Güncelleme

SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında sigortalı olarak çalışan kadınların doğum ve sonraki dönemlerde iş hayatına ara vermesi, emeklilik süresini direkt etkiler. Kadın çalışanların emeklilik konusunda mağduriyet yaşamaması adına geriye dönük olarak hizmet borçlanması yapmasına imkan verilir. Üstelik doğum borçlanması ile kadınlar 6 yıl daha erken emekli olabilirler.

Sigortası olan annelere müjde! Erken emekliliğin kapısı aralandı!

Hizmet akdine tabi çalışması bulunan, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan ile kamu görevlisi olan sigortalı kadınların doğum borçlanması hakkı saklı tutulmuştur. Doğum borçlanması için vatandaşların toplu ödeme yapması gerekir. Ödemeler için yapılandırma veya taksitlendirme yapılması söz konusu değilken vatandaşların banka kredisine başvurmasının önündeki engel kaldırılmıştır.

Doğum borçlanması için kadın işçilerin işverenlerinden herhangi bir belge almasına gerek yoktur. Ancak doğum borçlanması talebi için kadınların başvuru yapması şarttır. Kadınlar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Merkezi ve SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığı aracılığıyla başvurularını iletebilirler. Başvuru sonucunda kişilerin ödeyecekleri prim miktarının alt ve üst limitleri asgari ücret üzerinden hesaplanır. Peki doğum borçlanması nedir? Nasıl yapılır? Kimler doğum borçlanması hakkından yararlanabilir? Başvuru nasıl yapılır? İşte, doğum borçlanmasına dair merak edilen ayrıntılar...

DOĞUM BORÇLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

  • Sigortalı olarak çalışan kadınların doğumdan önce sigortalı olması gerekir. Hizmet akdine bağlı, kamu görevlisi ya da kendi iş yerinde çalışan kadınların sigortalılık hallerini SGK'ya bildirmesi şarttır.
  • Doğumdan önce ve sonrasındaki ara verilen dönemlerde kadın sigortalının adına SGK'ya herhangi bir prim ödemesinin yapılmamış olması gerekir.
  • Doğumun canlı olarak gerçekleşmesi ve borçlanılacak süre içerisinde bebeğin yaşaması önemli bir maddedir.
  • Doğum borçlanması yapacak kadın sigortalının eksik günlerinin olmaması ve prim borcunun bulunmaması gerekir.
  • Doğum borçlanması yapacak kadın sigortalının her doğum için 2 yıl olmak üzere maksimum 3 çocuğa kadar toplam 6 yıllık doğum borçlanması yapabilmesine imkan verilmiştir.

EVLAT EDİNEN ANNELER DOĞUM BORÇLANMASI HAKKINDAN YARARLANABİLİR Mİ?

Evlat edinen annelerin doğum borçlanmasına dair yasa 2014 yılında güncellenmiştir. Buna göre 2014 yılından önce evlat edinen kadın sigortalılar doğum borçlanması hakkını kullanamazken 2014 yılında evlat edinerek anne olanlar bu hakkı elde ederler. Doğum borçlanması hakkı ile evlat edinen anneler eksik günlerini borçlanarak prim gün sayılarını tamamlayabilirler.

2 yaşını doldurmamış çocuğu eşiyle birlikte ortak olarak evlat edinen kadın sigortalı en fazla üç çocuk için doğum borçlanması yapabilir. 2 yaşını doldurmuş çocuğu evlat edinen kadın sigortalının evlat edinilen çocuktan doğum borçlanması yapma hakkı bulunmaz.

ÇOCUĞUNU EVLATLIK VEREN ANNELERİN DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI VAR MIDIR?

Yapılan düzenleme kapsamında evlat edinen ve doğum yapan annelerin borçlanma hakkı olduğu söylenir. Bu nedenle doğum yaptıktan sonra çocuğunu evlatlık veren annelerin de doğum borçlanması yapmasına imkan tanınmıştır. Bu kapsamda çocuğun doğum tarihine bakılarak hem doğuran hem de evlatlık alan kadınlar 2 yıllık doğum borçlanması süresini aşmamak şartıyla SGK'ya borçlanabilirler.

  • Doğum yapan anne, doğum yaptığı tarih ve evlatlık verilen süreyi; evlatlık alan anne ise evlat edinilen tarihten çocuğun 2 yaşına kadar geldiği zamanı borçlanabilir.

DOĞUM BORÇLANMASI ÖDEMESİ NE KADARDIR?

Doğum borçlanması 2020 yılı içerisinde 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayacak şekilde asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır. Doğum borçlanmasının alt limiti asgari ücretin yüzde 32'si; üst limiti ise asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katı olarak belirlenmiştir.

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çalışan anne, ssk,

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