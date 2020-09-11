Sigortası olmayan esnaflar için emeklilik mümkün mü? İşin uzmanı açıkladı...

Sigortası olmayan esnafın nasıl emekli olacağı konusu, vergi ve sosyal güvenlik uzmanlarına en çok danışılan konuların başında geliyor. Vergi kaydını uzun süre önce açan ama sigortasını bir türlü başlatmayan binlerce vatandaş, bir çare bulmak için bu alanda uzmanlaşmış köşe yazarlarını ve danışmanları soru yağmuruna tutuyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz dönemde Yeni Asır gazetesinin köşe yazarlarından Faruk Erdem aydınlatıcı bir yazı kaleme aldı.

Faruk Erdem, geride bıraktığımız dönemde yapılan bazı düzenlemelerle esnafın yaşadığı bu sorunun kısmen de olsa çözüme kavuşturulduğunu açıkladı. Fakat bu çözüme rağmen hala çok büyük bir kalabalığın vergi kaydı olmasına rağmen BAĞ-KUR kaydının olmadığını aktardı.

BU İKİ TARİH MİLAT KABUL EDİLİYOR

Yapılan açıklamaya göre, 04.10.2000 ve 01.10.2008 tarihleri, vergi kaydı olmasına rağmen BAĞ-KUR ya da bir başka deyişle 4B kaydını açmayanlar için milat kabul ediliyor. Vergi kaydı olanlar arasından BAĞ-KUR kaydı olmayanlar, başvurmaları halinde sigorta başlangıç tarihini geriye dönük düzenletebiliyor.