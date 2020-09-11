Sigortası olmayan esnaflar için emeklilik mümkün mü? İşin uzmanı açıkladı...

Sigortası olmayan esnafın nasıl emekli olacağı konusu, vergi ve sosyal güvenlik uzmanlarına en çok danışılan konuların başında geliyor. Vergi kaydını uzun süre önce açan ama sigortasını bir türlü başlatmayan binlerce vatandaş, bir çare bulmak için bu alanda uzmanlaşmış köşe yazarlarını ve danışmanları soru yağmuruna tutuyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz dönemde Yeni Asır gazetesinin köşe yazarlarından Faruk Erdem aydınlatıcı bir yazı kaleme aldı.
Faruk Erdem, geride bıraktığımız dönemde yapılan bazı düzenlemelerle esnafın yaşadığı bu sorunun kısmen de olsa çözüme kavuşturulduğunu açıkladı. Fakat bu çözüme rağmen hala çok büyük bir kalabalığın vergi kaydı olmasına rağmen BAĞ-KUR kaydının olmadığını aktardı.
BU İKİ TARİH MİLAT KABUL EDİLİYOR
Yapılan açıklamaya göre, 04.10.2000 ve 01.10.2008 tarihleri, vergi kaydı olmasına rağmen BAĞ-KUR ya da bir başka deyişle 4B kaydını açmayanlar için milat kabul ediliyor. Vergi kaydı olanlar arasından BAĞ-KUR kaydı olmayanlar, başvurmaları halinde sigorta başlangıç tarihini geriye dönük düzenletebiliyor.
Örnek üzerinden açıklamak gerekirse, bir vatandaş 2005 senesinde başvuru yapsa bile 1993'te vergi kaydı varsa sigorta başlangıç tarihini 04.10.2000'e kadar geriye çekebiliyor. Eğer başvuru yapmazsa ya da vergi kaydı ilgili tarihten daha geç yapıldıysa bu durumda 2008 ve sonrası geçerli kabul ediliyor.
Dolayısıyla 2008’den çok önce vergi kaydını başlatan bir vatandaş için bu durum çok büyük bir dezavantaj yaratmış oldu. Bu esnaf eğer zamanında sigorta kaydını başlatsaydı prim gün sayısı çok daha erken dolacaktı. Ne yazık ki bu örnekte 2008 milat kabul edildiği için önceki yıllara yönelik bir borçlanma hakkı bulunmuyor.
VATANDAŞLAR GEÇ EMEKLİ OLUYOR
1993 senesinde iş yeri açan bir vatandaş, sigorta girişini 1998'de yaptırdığında 57-58 yaşında emekli oluyor. Fakat sigorta girişini 1993'te yaptırsaydı ya da sigorta başlangıç tarihini vergi kaydının başladığı tarihe çektirebilseydi 54 yaşında emekli olabilecekti.
YENİ DÜZENLEME ŞART
Fakat başvuru yapmayan vatandaşlar, bu haktan yararlanamıyorlar ve geriye dönük borçlanma hakkına sahip olamıyorlar. Faruk Erdem'in köşe yazısına göre zaman zaman bazı vatandaşlar dava yolunu tercih ediyor ve mahkemeden olumlu yanıt alabiliyorlar. Hatta bu konuda TESK sitesinde yayınlanan bazı Yargıtay kararları bile bulunuyor. Uzmanlar bu konuda yeni bir yasal düzenlemenin şart olduğunu, bu sayede binlerce kişinin yaşadığı problemin çözüme kavuşacağını aktarıyor.
Ayrıca yapılacak düzenleme ile geriye dönük borçlanma hakkına sahip olacak vatandaşların yapacakları ödemeler Sosyal Güvenlik Kurumu için de önemli bir kaynak oluşturabilir.
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