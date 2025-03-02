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Şikayet yağdı! Bakanlık açıkladı... 'Gereğini yapıyoruz'

02.03.2025 11:39
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Ticaret Bakanlığı bünyesinde hizmet veren "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"na geçen yıl 135 bin 970 şikayet ulaştırılırken, bunların 40 bin 147'sini ayıplı mal ve hizmetlere yönelik şikayetler oluşturdu.

Şikayet yağdı! Bakanlık açıkladı... 'Gereğini yapıyoruz'

Tüketicilerin ürün ve hizmetlerle ilgili şikayetlerinin sayısı geçen yıl 136 bine yaklaştı. AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgiye göre, söz konusu tüketici danışma hattı, tüketicilerin karşılaştıkları sorunlar için çözüm önerileri sunmasının yanında uyuşmazlıklarının giderilmesi amacıyla başvuruların ilgili mercilere yönlendirilmesine olanak tanıyor.

Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile tüketiciler, satın aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin yaşadığı sorunların yanı sıra insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünler hakkında da bilgi alıyor, yaşadıkları sorunları iletebiliyor. Bahse konu hatla bilinçli tüketici profili oluşturulması da hedefleniyor.

EN ÇOK ÇAĞRI TEMMUZ AYINDA ALINDI

Tüketici Danışma Hattı'na geçen yıl 135 bin 970 şikayet ulaştırılırken, ayıplı mal ve hizmet şikayetleri 40 bin 147 (yüzde 46,83) ile ilk sırada yer aldı. Bunu 31 bin 648 (yüzde 18,35) ile mesafeli satış şikayetleri takip etti.

Bu konuları, 25 bin 523 iade-kapatılan-kapsam dışı-başka kurum ve birime giden şikayetler, 21 bin 345 ile ticari reklam ve ilanlar ve haksız ticari uygulamaları, 5 bin 163 garanti belgesi, 4 bin 60 abonelik/süreli yayın sözleşmeleri izledi.

Tüketici Danışma Hattı üzerinden geçen yıl 422 bin 784 çağrıya cevap verildi. Söz konusu yıl içinde en çok çağrı 41 bin 602 ile temmuz ayında alındı. Bunu 39 bin 810 ile mayıs, 35 bin 775 ile ağustos, 35 bin 646 ile aralık ayları izledi.

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"DENETİM ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakanlık olarak, piyasa koşullarında yaşanan değişiklikleri, ilgili sektörün genel özelliklerini, tüketim alışkanlıklarındaki değişimleri ve tüketicilerden aldıkları şikayet başvurularını dikkate alarak denetim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Tüketicilerin korunmasına yönelik, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar, piyasa gözetimi ve denetimi, tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerin denetimi, etiket ile kasa arasındaki fiyat farkı konularının üzerinde hassasiyetle durduklarını dile getiren Bolat, Bakanlığın, tüketicilerin korunmasına ilişkin mevzuatın uygulanmasındaki etkinliğin sağlanması amacıyla denetimler yaptığını ifade etti.

Bolat, mesafeli sözleşmeler başta olmak üzere abonelik sözleşmeleri, bankacılık hizmetleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli konut satışları, taksitle satış sözleşmeleri, devre tatil, paket tur, satış sonrası hizmetler ile fiyat etiketi gibi konuların yakından takip edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'nı arayarak sorun ve şikayetlerini bildiren vatandaşlarımız, insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünler hakkında bilgi alabiliyor. Söz konusu numarayı arayan tüketiciler, ürün veya hizmetin adını, markasını, modelini, alışveriş tarihi ve yerini, ayrıca fahiş fiyat, ayıplı mal ya da hizmet eksikliği gibi sorunları detaylı şekilde belirtebiliyor. Biz de Bakanlık olarak vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için Tüketici Danışma Hattı'na gelen şikayetlerin gereğini yapıyoruz." Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şikâyet Ticaret Bakanlığı tüketici
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