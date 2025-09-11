'Şikayetlere duyarsız kalamayız' Emlak vergisi gündem olmuştu! Cevdet Yılmaz'dan net mesaj 'Ortak çalışma sürdürülüyor'

FİNANS

Emlak vergisinde fahiş artışlar gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Yılmaz "Vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız. Özellikle hem fahiş artışlar hem de çok birbirinden farklılaşan artışlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda partimizin yerel yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, ilgili bakanlıklarımız, grubumuz ortak bir çalışma sürdürüyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yılmaz, son dönemde gündem olan emlak vergisi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

"VATANDAŞLARIMIZIN ŞİKAYETLERİNE DUYARSIZ KALAMAYIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı belediyelerin fahiş fiyat artışı gündeme gelmişti. Evin vergi değeri diyebiliriz. Burada inanılmaz bir artış haberleri yansımıştı. Herkesin merak ettiği konu başlıklarından biri buydu. Burada hükümetin alacağı bir aksiyon var mı?" sorusuna karşılık, bu konunun esas itibarıyla yerel yönetimlerin alanı olduğunu söyledi.

Yılmaz, söz konusu vergi bedellerinin yerel yönetimlerce belirlendiğine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız. Özellikle hem fahiş artışlar hem de çok birbirinden farklılaşan artışlar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda partimizin yerel yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, ilgili bakanlıklarımız, grubumuz ortak bir çalışma sürdürüyorlar. Bu kanuni düzenleme gerektiren bir şey. Meclis'imiz açıldığında bu hazırlıklar Meclis'imizin takdirine gelecektir diye inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Buradaki ana prensibin vatandaşa yüksek artışlar çıkarılmaması olduğunu belirten Yılmaz, "Hem yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini hem vatandaşın haksız bir fiyatla karşılaşmamasını sağlayacak bir denge kurmaya çalışacağız." dedi. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

