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Sıkı durun: Artık kol saatlerinden de vergi alınacak!

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
11.10.2024 16:09
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni vergi paketi için harekete geçti! AK Parti, TBMM'ye vergi paketini getiriyor. Limiti 100 bin TL'nin üzerindeki kredi kartlarından savunma sanayi katılma payı alınması gündem olurken 5 bin TL'den yüksek kol saatlerinden de ÖTV alınması sürpriz olarak karşılandı.

Sıkı durun: Artık kol saatlerinden de vergi alınacak!

AK Parti, yeni vergi yasa tasarısını Meclis'e sundu. Birçok alanda yeni vergileri içeren tasarıda 100.000 TL üzeri kredi kartı limiti olanlar savunma sanayi katılma payı ödeyecek. Ayrıca askeri amaçlarla kullanılanlar hariç olmak üzere insansız hava taşıtları (drone) ile ÖTV matrahı 5 bin lira ve üzeri olan kol saatleri de ÖTV kapsamına alınıyor.

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ÖTV MATRAHI 5 BİN LİRANIN ÜZERİNDEKİ KOL SAATLERDEN VERGİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki maliye yönetimi, kol saatlerinden de vergi almak için harekete geçti. Askeri amaç harici kullanılan 5 bin liranın üzerindeki kol saatlerinden artık ÖTV alınacak!

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MTV KAPSAMINA ALINIYOR

Motor silindir hacmi 100 cm³’ün altında olan motosikletlerle motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletler de Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin kapsamına alınıyor.

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TESCİL ÜCRETİ ALINACAK

Ayrıca sıfır araç alımlarında 3.000, ikinci el araç alımlarında 1.500 tescil ücreti alınacak.

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YENİ VERGİ PAKETİNİN DETAYLARINI HABERİMİZDE BULABİLİRSİNİZ

AK Parti'den yeni vergi paketi! A’dan Z’ye hepsine geliyor AK Parti'den yeni vergi paketi! A’dan Z’ye hepsine geliyor
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Mehmet Şimşek kol saati vergi
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