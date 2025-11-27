FİNANS

Silah ruhsatı otomobil fiyatını geçti! Bir ay sonra 198 bin 517 TL'ye yükselecek

Yeniden Değerleme Oranı belli oldu ve Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni oranlara göre silah taşıma ruhsatı bir ay sonra 198 bin 517 liraya yükselecek.

Silah ruhsatı otomobil fiyatını geçti! Bir ay sonra 198 bin 517 TL'ye yükselecek
Cansu Akalp

2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre vergi ve harçlara Ocak 2026'da yüzde 25,49 oranında zam gelecek. Pasaporttan MTV' ye, silah ruhsatından çalışanların yemek ücretlerine kadar hepsi belirlendi.

SİLAH RUHSATI ÜCRETLERİNDE YENİ TARİFE!

Silah ruhsatı ücretlerine bu yıl ilave artırım gelmişti. 2026 yılıyla birlikte yeni tarifeler uygulanmaya başlayacak.

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatları 5 yıl boyunca geçerli oluyor. Silah bulundurma ruhsatı Eylül ayında yapılan artışla, 25 bin liradan 50 bin 565 liraya, taşıma ruhsatı ise, 79 bin liradan 158 bin liraya çıkmıştı.

Yeniden değerleme oranının yansıtılmasıyla birlikte, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere, silah bulundurma ruhsatı, 50 bin 565 liradan 63 bin 454 liraya, silah taşıma ruhsatı 158 bin liradan 198 bin 517 liraya, yivli av tüfeği bulundurma ruhsatı 50 bin 565 liradan 63 bin 454 liraya, yivli av tüfeği taşıma ruhsatı 158 bin liradan 198 bin 517 liraya, yivsiz tüfek ruhsatnamesi bin 225 liradan bin 537 liraya yükselecek.

Silah ruhsatı otomobil fiyatını geçti! Bir ay sonra 198 bin 517 TL ye yükselecek 1

Silah bulundurma kart ücreti bin 100 liradan bin 380 liraya, silah taşıma ruhsat kart ücreti bin 500 liradan bin 882 liraya, yivsiz tüfek ruhsatnamesi kart ücreti 600 liradan 753 liraya, kurusıkı bildirim kart ücreti 150 liradan 188,2 liraya yükselebilir.

SİLAH RUHSATI NASIL ALINIR?

Silah ruhsatı bulundurma ve taşıma olarak iki ayrı ruhsatla alınıyor. Bulundurma ruhsatı varsa sadece ev ya da işyerinde bulundurulabiliyor. Taşıma ruhsatı ise silahın kişinin üzerinde taşınmasına izin veriyor.

İçişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesinden veya ilgili yerel emniyet müdürlüklerinden başvuru formu alınıp doldurulması ve kimlik, sağlık raporu, sabıka kaydı ve diğer istenen evrakların hazırlanması gerekiyor. Belgeler yerel emniyet müdürlüğüne teslim ediliyor ve ardından güvenlik soruşturması yapılıp, belgelerin incelenmesi sürecine geçiliyor. İncelemeler sonucunda ruhsat onaylanırsa harçlar yatırılıp ruhsat çıkarılıyor.

Anahtar Kelimeler:
silah ücret
