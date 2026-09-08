Silajlık mısıra ve samana talep arttı

Silajlık mısır ve saman üreticileri gelen taleplere cevap vermek için gece gündüz çalışıyor. Büyükbaş hayvan üreticileri, artan yem maliyetlerini asgariye indirmek için silajlık mısıra yönelirken küçükbaş hayvan üreticilerinin ilk tercihleri arasında saman yer alıyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kaba yem üretimi yapan Burhan Öresin, "Yenişehir'den birçok ilimize ilçemize saman, yonca, mısır, fiğ, silajlık mısır gibi hayvan yemlerini biçtikten sonra kendi makinelerimiz ile balya ve paket haline getirip üreticilerimize teslim ediyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde binlerce dönümlük alanda biçimlerimiz devam ediyor. Burada biçilen balya ve paket haline getirilen yemleri Marmara bölgesindeki işletmelere getiriyoruz. Kalitesi ve besin değeri yüksek olan bu ürünler aynı zamanda fiyat anlamında da üreticimizi mutlu ediyor. Silajlık mısır büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara protein bakımından çok iyi geldiği gibi fiyatlarının düşük olmasından üretici tarafından yoğun ilgi görüyor" diye konuştu. Öresin, "Silajlık mısır süt yapanlar için sütü, etlik yapanlar için eti artırır. Bu sene yem fiyatları çok arttığı için küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere bütün hayvan üreticilerimiz silaja ve samana yöneldi. Bu da doğal olarak talebin artmasına neden oluyor" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır