Şili'nin para birimi nedir? Şili'nin para biriminin kodu ve sembolü

Güney Amerika bölgesinde yer alan bir ülke olan Şili’nin resmi ismi Şili Cumhuriyeti’dir. Kuzeyde Peru, kuzeydoğuda Bolivya, güneyde Drake Boğazı, doğuda Arjantin ile çevriliolan Şili Cumhuriyeti’nin başkenti ve aynı zamanda yüzölçümü açısından en büyük olan şehri Santiago’dur. Ülkenin resmi dili İspanyolca olarak kabul edilmiştir. Konuşulan İspanyolca dili Şili İspanyolcası olarak da anılmaktadır.

Şili'nin para birimi nedir?

Şili Cumhuriyeti sınırlarında yer alan dağlar dünyadaki en yüksek sıradağlar zincirini meydana getirmektedir. Şili’deki en yüksek dağ 6.880 metre uzunluğu ile Ojos del Salado’dur. Uzun nehirlerin yer almadığı ülke somon balıkçılığı ve turizm açısından önemli bir ülke kabul edilmiştir. Santiago, ülkenin hem başkenti hem de nüfusun en yoğun olarak yaşadığı şehirlerin başında gelir. Nüfusun neredeyse tamamı bu kentte yaşamaktadır.

Şili Cumhuriyeti, geniş bir bölgeye yayılmış topraklara sahiptir. Bu nedenle de iklimi çeşitlilik gösterir. Kuzey tarafında çöl iklimi yaşanırken ülkenin doğusunda ve güneydoğusunda Alp Tundrası, Paskalya Adası ve çevresinde nemli tropikal iklim görülür. Ülkenin orta kısımlarında ise daha çok Akdeniz iklimi hakimdir. Ülkenin para birimi Şili pesosu olarak kabul edilmiştir.

Şili'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Bir ülkenin resmi olarak kabul edilen para birimi uluslararası alanda tanınırlık kazanır. Ayrıca ISO (International Standart of Organization) 4217 adı verilen para birimi standartlarına göre her para biriminin bir kodu vardır. Bu kod üç haneli olur ve para piyasaları ya da döviz büroları gibi çeşitli para işlemlerinin yapıldığı alanlarda kullanılmaktadır.

Şili Cumhuriyeti’nin resmi para birimi Şili pesosu olarak kabul edilmiştir. Bu ülkenin ISO 4217 standartlarına göre uluslararası kodu CLP’dir. Şili para birimi döviz bürolarında ve finansal işlemler sırasında CLP kodu ile yer alır.