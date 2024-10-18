Şimdi de spor camiasına sıçradı... Yenidoğan çetesi Türkiye'yi sarmış! Galatasaray yöneticisi Nihat Kırmızı Doğa Hospital'ın sahibiymiş

Türkiye'yi sarsan 'yenidoğan çetesi' skandalı, adeta dallanıp budaklanıyor. Siyaset dünyasında bazı isimlerin de karıştığı skandal şimdi de spor camiasına sıçradı. 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin işbirliği içinde olduğu hastaneler arasında olan Doğa Hospital hastanesinin sahibi dikkat çekti. Söz konusu hastanenin sahibinin Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı’nın olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

12 BEBEĞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDULAR

Kadın ve çocuk cinayetleri, sokak hayvanlarının katledilmesi derken Türkiye şimdi de günlerdir sağlık dünyasını sarsan 'Yenidoğan çetesi' skandalını konuşuyor. 12 bebeğin ölümüne neden olan ve çok sayıda aileyi adeta bebeklerinin hayatlarıyla oynayarak perişan eden çete üyelerinin yaptıkları herkesi dehşete düşürdü.

Hazırlanan iddianameye göre; çete üyelerinin, yenidoğan bebekleri işbirliği içinde oldukları özel hastanelere sevk ediyor, sebepsizce yoğun bakımlarda tutuyor, hatta ölümlerine neden oluyor ve hem ailelerden hem de SGK’dan haksız kazanç elde ediliyordu.

ÖLÜMLERLE DALGA GEÇMİŞLER

Bebeklerin ölümüne neden olan çete üyelerinin arasında geçen konuşma tüyleri diken diken ederken; doktordan, hemşiresine çok sayıda sağlık çalışanın bebek ölümleriyle dalga geçmeleri herkesi şoke etmişti.

Tüm Türkiye şimdi, yenidoğan çetesinin işbirliği içinde olduğu hastanelerin hangi olduğunu araştırırken; söz konusu skandal boyut değiştirmeye başladı.

HEM SİYASET HEM SPOR CAMİASI DA SKANDALA KARIŞTI

Hem siyaset dünyası hem de spor camiasından bazı isimlerin adları soruşturma dosyasına girdi.

ESKİ SAĞLIK BAKANI'NIN HASTANESİ DE LİSTEDE

AK Parti’den 4 dönem milletvekili seçilen ve 2013-2016 yılları arasında Sağlık Bakanlığı yapan Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital Hastanesi'nin listede olduğu görüldü.

CHP'Lİ İSİM ŞÜPHELİLER ARASINDA

İBB'nin Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu'nda yer alan 47 CHP Beylikdüzü Meclis üyesi Ahmet Atilla Yılmaz'ın 47 kişilik çete üyeleri arasında bulunduğu iddia edilirken, Yılmaz'ın ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

BU KEZ DE GALATASARAYLI İSİM GÜNDEMDE...

Siyaset kulisleri söz konusu skandalı konuşurken bu kez de sağlık skandalı Galatasaraylı isme uzandı.

HASTANENİN SAHİBİ NİHAT KIRIMIZI

Hastanelerin olduğu listede yer alan Doğa Hospital Hastanesi'nin sahibi gündem oldu. İddianameye giren hastanenin sahibinin Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı’nın olduğu öğrenildi.

2023 yılında Doğamed Sağlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilen Kırmızı aynı zamanda da Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

HASTANEDE PREMATÜRE GÜNÜ KUTLANMIŞ

Doğamed Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adıyla faaliyet gösteren hastanenin yönetiminde Şanlıurfalı Kırmızı ailesi yer alıyor. Şirketin yönetim kurulu üyeleri Kırmızı ailesinden oluşurken, yönetim kurulu başkanlığı da farklı tarihlerde ailenin farklı bireyleri arasından seçiliyor.

Galatasaray Nabi Kırmızı, 17 Kasım Dünya Prematüre Günü nedeniyle hastanede düzenlenen bir etkinlikte konuşmuş.

Kırmızı burada yaptığı konuşmada, “Doğa Hospital ailesi olarak geçtiğimiz yıllarda dünyaya gelen bebeklerimiz için hazırladığımız 17 Kasım Dünya Prematüre Günü kutlama etkinliğinde yaşama tutunma mücadelelerini tamamlayarak hayata atılan ve atılacak olan tüm bebeklerimizin ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Amaç sadece bu bebeklerin hayatta kalması değil, ileride yaşam kalitesi yüksek sağlıklı bireyler olmalarıdır. Doğa Hospital ailesi olarak, hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitemiz sahip olduğu her türlü tıbbi donanımı, deneyimli doktor ve hemşirelerimiz ile her zaman siz değerli ailelerimizin ve prematüre bebeklerimizin yanındadır. Doğa Hospital yenidoğan yoğun bakım ünitemize son bir yılda 243 hasta yatmış olup, gurur ve sevinçle belirtirim ki ölüm oranımız 0 olarak istatistiklere geçmiştir” demiş.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı görevini de yürüten Kırmızı'dan söz konusu iddialarla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.