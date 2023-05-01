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Şimdi moda değişti! Satılık ev ilanlarında rekor artış: İki nedeni var... '8-9 aydır bir kişi bile gelip bakmadı'

01.05.2023 06:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, genelinde satılık ev ilanlarında rekor kırıldı. Mart ayı ile birlikte satılık ev ilanları son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Satılık ev ilanları en çok Ankara, İstanbul ve İzmir'de arttı. Satılık ev ilanlarının ana nedeni, deprem korkusu ve kira artışına getiren yüzde 25'lik sınırlama ile evin yatırım aracı olmasından çıkması.

Şimdi moda değişti! Satılık ev ilanlarında rekor artış: İki nedeni var... '8-9 aydır bir kişi bile gelip bakmadı'

Türkiye genelinde satılık ev ilanı yüzde 10 arttı. Satılık ev ilanları mart ayında son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle satılık ev ilanları İstanbul, Ankara ve İzmir'de arttı. İlanların artışında deprem korkusu ve kira artışına getirilen yüzde 25'lik sınırlama neden olarak gösteriliyor. İstanbul Emlak Müşavirleri Yönetim Kurulu Başkanı Adanan Yeşiltaş, "Deprem öncesinde 5 milyonluk eski bir bina şimdi aşağı yukarı 3,5 milyonlarda seyrediyor. İlanların daha da artacağını fiyatların daha da düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

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VİTRİNLER SATILIK EV İLANLARIYLA DOLDU

Geçtiğimiz yıl emlakçıların vitrinleri bomboştu. Ancak vitrinler mart ayı ile birlikte satılık ev ilanlarıyla doldu. Satılık ev ilanları mart ayında son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Deprem ve kira oranı krizi tercihleri değiştirdi. Şimdi moda ev almak değil elden çıkarmak. Satılık ev ilanları Türkiye genelinde yüzde 10 arttı ama asıl furya büyükşehirlerde yaşanıyor. Satılık ev sayısı Ankara'da yüzde 11,5, İstanbul'da yüzde 12,9, İzmir'de 13,1 arttı.

ANA NEDEN DEPREM KORKUSU

Satılık ev ilanlarındaki en büyük artışın nedeni deprem korkusu. Özellikle eski binalarda oturan ev sahipleri, deprem korkusu nedeniyle bir an önce evlerini elden çıkarmak istiyor.

"FİYATLAR DAHA DA DÜŞECEK"

İstanbul Emlak Müşavirleri Yönetim Kurulu Başkanı Adanan Yeşiltaş, "Deprem öncesinde 5 milyonluk eski bir bina şimdi aşağı yukarı 3,5 milyonlarda seyrediyor. Eski binalardaki evlerin fiyatlarında yüzde 25-30 arasında bir düşüşü gözlemliyorum ben. İlanların daha da artacağını fiyatların daha da düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

"BİR KİŞİ BİLE GELİP BAKMADI"

Eski evlerin olduğu Beşiktaş'ta girilen her sokakta satılık ev ilanı görmek mümkün. Bir emlakçı, "Aşağı yukarı 8-9 aydır satılık. Bir kişi bile gelip bakmadı eve" diye konuştu.

DİĞER NEDEN YÜZDE 25'LİK SINIRLAMA

Show Haber'in haberine göre bir başka sebebi ise kira artış oranının yüzde 25 olması nedeniyle konutların yatırım aracı olmaktan çıkması.

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