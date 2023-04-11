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Sinan Oğan'ın asgari ücret vaadi gündem oldu! Yoksulluk sınırını işaret ederek açıkladı: 'Sürpriz yapıyorum'

11.04.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala, cumhurbaşkanı adayları vaatlerini bir bir duyurmaya devam ediyor. Son olarak Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında 'Sürpriz yapıyorum' diyerek gündem olan asgari ücret vaadini açıkladı.

Sinan Oğan'ın asgari ücret vaadi gündem oldu! Yoksulluk sınırını işaret ederek açıkladı: 'Sürpriz yapıyorum'

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaştıkça siyaset kulislerinde hareketlilik devam ediyor. Adaylar vaatlerini açıklamaya başlarken, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Sinan Oğan'ın katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili vaadi gündem oldu.

'SÜRPRİZ YAPIYORUM'

Sinan Oğan katıldığı yayında asgari ücretle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücrette Türkiye'ye yoksulluk sınırını vadediyoruz. Şimdi bunu deyince diyor ki cumhurbaşkanı adayı yoksulluk sınırını vadediyor. Ama insanlar yoksulluk sınırının 30 bin liranın üzerinde olduğunu bilmiyor. O yüzden sürpriz yapıyorum. Diyorum ki evet biz yoksulluk sınırında asgari ücret vadediyoruz ama yoksulluk sınırı 31 bin 500 lira. Biz biliyoruz ki Türkiye'de sadece İstanbul'da 20 yılda 800 milyar dolar rant elde edildi. Ranta vergi koyacağız. Normal vergi sistemimizi basitleştireceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret yoksulluk sınırı

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