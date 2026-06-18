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Sinema biletinde yüzde 70 indirim dönemi: Düzenleme Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile beraber, yapımcı ve sinema salonları arasında yapılacak anlaşmalar çerçevesinde satılan 'film özel bileti' türünde tam bilet fiyatı üzerinde yüzde 70'e kadar indirim yapılabilecek.

Sinema biletinde yüzde 70 indirim dönemi: Düzenleme Resmi Gazete'de
Hande Dağ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sinema biletinde yüzde 70 indirim dönemi: Düzenleme Resmi Gazete de 1

Söz konusu değişiklikle, 'film özel bileti' film yapımcısıyla diğer gerçek veya tüzel kişiler arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde ilgili film için satılan bilet olarak tanımlandı.

Düzenleme doğrultusunda, indirimli bilet türlerine uygulanabilecek azami indirim oranları yeniden belirlendi.

Buna göre; belirli yaş üzeri, kamu meslek grubu, halk günü ve öğrenci biletinde; sinema salonu işletmecileri tarafından belirlenen tam bilet fiyatının yüzde 40’ına kadar indirim yapılabilecek.

Engelli bileti, şehit yakınları ve gazi bileti, sabah seansı bileti, kurum bileti ve izleyici özel biletinde; sinema salonu işletmecileri tarafından belirlenen tam bilet fiyatının yüzde 50’sine kadar indirim uygulanabilecek.

İnternet biletinde; sinema salonu işletmecileri tarafından belirlenen tam bilet fiyatı üzerinden yapılan diğer indirimlere ek olarak yüzde 10’una kadar indirim uygulanabilecek.

Sinema biletinde yüzde 70 indirim dönemi: Düzenleme Resmi Gazete de 2

İNDİRİM ORANLARI YAPILACAK SÖZLEŞMEYLE BELİRLENECEK

Film özel biletinde sinema salonu işletmecileri tarafından belirlenen tam bilet fiyatı üzerinden yüzde 70’i aşmayan oranda indirim uygulanarak sabit bir fiyattan satılabilecek. İndirim oranları ve sabit fiyatlar, sinema salonu işletmecisi ile filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılacak sözleşme ile belirlenecek.

Bu kapsamda satılan biletlere ilişkin bilgilerin de Bakanlığın belirleyeceği sinema salonu işletmecisi dernekleri ve yapımcı meslek birliklerinin yetkilendireceği kişi veya kuruluşlar tarafından sağlanan altyapı üzerinden Bakanlığa bildirilmesi gerekecek.

Sinema biletinde yüzde 70 indirim dönemi: Düzenleme Resmi Gazete de 3

TÜM TÜRKİYE'DE GEÇERLİ OLABİLECEK

Yönetmeliğe göre izleyici özel bileti ve film özel bileti kapsamında uygulanacak indirimler, ülke genelinde faaliyet gösteren ve katılım sağlayan sinema salonların geçerli olacak.

Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütecek.

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