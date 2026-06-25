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Sınır kapılarında yeni dönem: Kuyrukta beklemek tarih oluyor

Yurt dışından gelen gurbetçiler için sınır kapılarında "sıfır kuyruk" dönemi. Yapay zeka ve plaka okuma sistemleriyle hızlı geçiş hedefleniyor.

Sınır kapılarında yeni dönem: Kuyrukta beklemek tarih oluyor

Yaz tatili için ana vatana gelen gurbetçilerin sınır kapılarındaki işlemleri, devreye alınan dijital uygulamalar ve operasyonel önlemler sayesinde hızlandı. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek isteyen binlerce vatandaşın kara yolu üzerinden “vatan yolculuğu” devam ediyor.

Özellikle Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli gibi yoğun geçiş noktalarında bu yıl devreye alınan teknolojik yenilikler ve sağlanan operasyonel kolaylıklar, vatandaşların yurt hasretini giderme sürecini daha da hızlandırıyor. Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumlar ise bu kapsamda, yurt dışında yaşayan Türklerin yaz döneminde yaşayabileceği yoğunluğu yönetmek amacıyla “sıfır kuyruk” ve “hızlı geçiş” odaklı bir strateji izliyor.

SINIRA GELMEDEN İŞLEMLER TAMAMLANIYOR

Geliş sürecini hızlandıran unsurlar arasında mobil cihazlar üzerinden erişilebilen "Taşıt Ön Beyan Uygulaması" başı çekiyor.
Taşıt Ön Beyan Uygulaması ile vatandaşlar, yola çıkmadan veya yolculuk sırasında araçlarına ve beraberlerindeki yolculara ait pasaport, ruhsat ve sigorta bilgilerini sisteme kaydedebiliyor.

Sınır kapılarında yeni dönem: Kuyrukta beklemek tarih oluyor 1

Bu sayede gümrük muhafaza memurları peronda sadece dijital eşleşmeyi kontrol ederek, saniyeler içinde geçiş işlemlerini tamamlıyor. Geçmiş yıllarda dakikalar süren veri girişi işlemleri, bu yöntemle neredeyse tamamen otomatik olarak gerçekleşiyor.

PLAKA OKUMA VE YAPAY ZEKA DEVREDE

Sınır kapılarında kurulan yeni nesil plaka okuma sistemleri ve yapay zeka destekli risk analiz yazılımları, trafiğin akışını kesintisiz hale getiriyor. Sınıra giren araçların plakaları anında taranarak yasal geçerlilikleri kontrol ediliyor.
Böylelikle bekleme süreleri azaltılırken, ülke güvenliğinin artırılması ve kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde en etkin denetim hedefleniyor. Ayrıca, biyometrik pasaport okuma cihazlarının sayısının artırılmasıyla işlem hızı 2 katına çıkıyor.

EK PERON VE PERSONEL TAKVİYESİ

Dünyanın en yoğun sınır kapılarından biri olan Kapıkule'de, giriş yönündeki peron sayısı artırılarak kapasite en üst seviyeye taşındı. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dönemsel personel takviyesiyle, peronların 24 saat esasına göre tam kapasite çalışması sağlanıyor.

Sınır kapılarında yeni dönem: Kuyrukta beklemek tarih oluyor 2

ÜCRETSİZ İNTERNET VE CANLI TAKİP İMKANI

Yolcuların konforu için sunulan ücretsiz Wi-Fi hizmetinin yanı sıra sosyal medya ve resmi siteler üzerinden sağlanan "canlı kamera" ve "yoğunluk haritası" hizmetleri de yurttaşların rota tercihlerinde kritik rol oynuyor. Vatandaşlar, anlık verileri takip ederek daha az yoğun olan İpsala veya Pazarkule gibi alternatif kapılara gidebiliyor. Gümrük kapılarındaki bu "dijital dönüşüm" hamlesi, sadece hızı artırmakla kalmıyor, aynı zamanda modern tarama sistemleri ve dedektör köpeklerin kullanımıyla güvenlik denetimlerinin de daha etkin yapılmasına olanak tanıyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Ticaret Bakanlığı yapay zeka Hamzabeyli Sınır Kapısı gurbetçi Kapıkule sınır kapısı İpsala Sınır Kapısı
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