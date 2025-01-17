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Sınır kapısında tır kuyrukları oluşmuştu! Ticaret Bakanlığı Suriye ticareti ile ilgili açıklama yaptı: 'Yüz yüze görüşülecek'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.01.2025 14:17
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Son günlerde Suriye'nin gümrük vergilerini artırması ile ilgili haberler yapılıyordu. Ticaret Bakanlığı, Suriye'nin Türkiye'ye yönelik gümrük vergilerini artırması ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta yüz yüze bir toplantının yapılacağı kaydedildi.

Sınır kapısında tır kuyrukları oluşmuştu! Ticaret Bakanlığı Suriye ticareti ile ilgili açıklama yaptı: 'Yüz yüze görüşülecek'

Suriye'nin gümrük vergilerini artırması gündemdeydi. Sınır kapısında oluşan uzun tır kuyrukları vatandaşın dikkatini çekerken konu ile ilgili Ticaret Bakanlığı açıklamada bulundu. Bakanlığın açıklamasında, Suriye'de 11 Ocak tarihinde tek tip vergilendirme sisteminin başladığını ifade etti.

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Bakanlık, Suriye'deki yönetim ile önümüzdeki hafta içerisinde yüz yüze toplantı yapmayı plandıklarını kaydetti.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer buldu:

"Suriye Yeni Yönetimi 11.01.2025 tarihinde ülke genelindeki tüm gümrük idarelerinde tek tip vergilendirme sistemine geçmiştir. Yürürlüğe konulan bu vergi sistemi Suriye'nin tüm sınır kapılarında ve gümrük idarelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır.
Ülkemiz, Suriye'de yeniden ekonomik kalkınma sürecinin hayata geçirilmesi, Suriye halkının ihtiyaç duyduğu ürünlere uygun koşullarda erişimin sağlanması ve Suriye'nin yeniden inşa faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkeye ulaştırılması konularında ortak çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, son gümrük vergisi düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler doğrultusunda, Suriye ile ticaret, gümrükler ve dış politika alanlarında görüşmeler yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir.
Son olarak, dün gerçekleştirilen görüşmelerde Suriye tarafıyla gümrük vergileri konusunda istişareler yapılmıştır. Görüşmelerin devamı olarak, önümüzdeki hafta bir yüz yüze toplantı yapılması planlanmıştır. Diğer taraftan, ülkelerimiz arasında yeniden ve bu defa daha kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasının hayata geçirilmesi ile ilgili olarak da istekliliğimiz karşılıklı olarak paylaşılmıştır.
Suriye'nin yeni hükümetinin kalkınma çalışmalarına yönelik sürecin tamamında, ülkemizin firmaları aktif bir şekilde katkı sunmaya devam edecektir. Bu süreçte, Suriyeli kardeşlerimizle ortak hedefler doğrultusunda iş birliğine hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isteriz."

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yani ilk iş bize bir nevi ambargo mu olmuş :)
İLK KAZIĞI BİZE ATTILAR
Adamları kurtardık ilk kazığı bize attılar . Bunları sürgün edeceksin , yağmurda su vermeyeceksin
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