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Sinop, Bartın, Kastamonu'da selden zarar gören vatandaşlara vergi borcu ertelemesi ve kredi desteği!

13.08.2021 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Sinop, Bartın ve Kastamonu'da kredi desteği verileceğini ve vatandaşların vergi borçlarının erteleneceğini duyurdu.

Sinop, Bartın, Kastamonu'da selden zarar gören vatandaşlara vergi borcu ertelemesi ve kredi desteği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden zarar gören vatandaşların kredi ve vergi borçlarına ilişkin açıklamalar yaptı.

KREDİ DESTEĞİ VE VERGİ BORCU ERTELEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

Hasar tespit çalışmaları 3 ilde 120 ayrı ekiple yürütülmektedir. Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız. Kurumlara ilk etapta ihtiyaçları olan ödenekler hemen gönderilmiştir. Evleri yıkılan vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvıyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımızın zararlarının telafisi içinde çalışmalara başladık.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Kastamonu Sinop Bartın Recep Tayyip Erdoğan
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