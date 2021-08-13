Sinop, Bartın, Kastamonu'da selden zarar gören vatandaşlara vergi borcu ertelemesi ve kredi desteği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden zarar gören vatandaşların kredi ve vergi borçlarına ilişkin açıklamalar yaptı.

KREDİ DESTEĞİ VE VERGİ BORCU ERTELEMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

Hasar tespit çalışmaları 3 ilde 120 ayrı ekiple yürütülmektedir. Kredi desteğinden vergi ertelemelerine kadar tüm acil tedbirleri devreye almış durumdayız. Kurumlara ilk etapta ihtiyaçları olan ödenekler hemen gönderilmiştir. Evleri yıkılan vatandaşlarımızı yeni yuvalarına kavuşturmak için hemen kolları sıvıyoruz. Mağdur olan vatandaşlarımızın zararlarının telafisi içinde çalışmalara başladık.



