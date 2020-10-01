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Sinop'ta palamudun 6 tanesi 10 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2020 10:33 | Son Güncelleme

Karadenizli balıkçılar, 1 Eylül’de başlayan av sezonuyla ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Sinop'ta bu yıl bolluğu yaşanan palamudun 6 tanesi 10 liraya satılmaya başlandı.

Sinop'ta palamudun 6 tanesi 10 lira

Denizlerde, 1 Eylül’de başlayan av sezonu sürüyor. Teknelerle denize açılanlar, ağlarını serin sulara bırakıyor, balık avlıyor. Bu yıl Karadeniz'de palamut bolluğu yaşanıyor. Balıkçı tekneleri kıyıya palamut kasaları ile dönüyor. Sinop'ta bolluğu artan palamut 6 tanesi 10 liraya satılmaya başlandı. Vatandaşlar da fiyatı ucuzlayan palamudu tercih ediyor.

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20 yıllık balıkçı Adnan Demir, 6 tane palamudun 10 liraya satıldığını belirterek, "Tanesi 8 liraya olan da var, 10 lira olan da var. Balığın büyüklüğüne göre fiyatı değişiyor. Bu sene palamut sezonu mükemmel geçiyor. Şu anda en çok palamut satıyoruz.

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Çünkü fiyat olarak uygun. Her bütçeye uygun palamut var. Günlük 150 -200 kasa civarında palamut satıyoruz, adet olarak da bin 500-2 bin civarında balık satıyoruz. En büyük balık 750-800 gram arasında 8 liradan satılıyor. Bu sezon herkes balığını yiyor. Palamut sezonu böyle giderse kasım ayına kadar devam eder" dedi.

KAYNAK:İHA

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