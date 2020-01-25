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Sinoplu KOBİ’lere AB pazarı semineri

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

AB destekli, “AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, Sinop iş dünyasının temsilcilerine yönelik, “KOBİ’ler için AB Pazarına Giriş Fırsat ve Zorluklar” konulu seminer verildi.Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından ihracatın geliştirilmesi için KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik olan, AB destekli, “AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, Sinop iş dünyasının temsilcilerine yönelik, “KOBİ’ler için AB Pazarına Giriş Fırsat ve Zorluklar” konulu farkındalık semineri düzenlendi.Akbaş: “KOBİ’lerimizi AB ve dünya pazarına açmak için uğraşıyoruz”Seminerin açılışında konuşan Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş, projenin önemine değinerek, “Sinop TSO olarak klasik yönetim anlayışından çıkmaya yönelik bazı hamlelerimiz var.

Sinoplu KOBİ’lere AB pazarı semineri

AB destekli, “AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, Sinop iş dünyasının temsilcilerine yönelik, “KOBİ’ler için AB Pazarına Giriş Fırsat ve Zorluklar” konulu seminer verildi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından ihracatın geliştirilmesi için KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik olan, AB destekli, “AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, Sinop iş dünyasının temsilcilerine yönelik, “KOBİ’ler için AB Pazarına Giriş Fırsat ve Zorluklar” konulu farkındalık semineri düzenlendi.

Akbaş: “KOBİ’lerimizi AB ve dünya pazarına açmak için uğraşıyoruz”
Seminerin açılışında konuşan Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş, projenin önemine değinerek, “Sinop TSO olarak klasik yönetim anlayışından çıkmaya yönelik bazı hamlelerimiz var. Bu hamlelerden bir tanesi de bize üye olan KOBİ’lere ve üst düzey ticaretle uğraşanların sadece kendi kabında ticaret yapmalarını değil, Avrupa, hatta dünya pazarına nasıl açılabilmeleriyle ilgili çalışmalar yapmak. Bugün de buna yönelik bir toplantıyla birlikteyiz. KOBİ’lerimizin Avrupa Birliği pazarına nasıl girebileceklerini, bu pazarda nasıl yer alabileceklerini göreceğiz. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürüttüğü bu önemli projenin biz de iştirakçisiyiz. Toplantının faydalı geçeceğini umuyorum ve katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Amaç, KOBİ’leri AB pazarı ile buluşturmak
Projeyle ilgili sunum yapan Samsun TSO Dış İlişkiler Müdürü Oğuz Sandıkçı ise uygulamaya koydukları AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi ile istihdam ve ihracat hedeflerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplam 160 bin Euro olan projeyi Çek Ticaret Odası ile birlikte yürüttüklerini ifade eden Sandıkçı, “Sinop Ticaret ve Sanayi Odası da, proje iştirakçimiz. Şu anda Türkiye’de 17 Oda bu projeyi kazanmış durumdu. Bunlardan birisi de biziz. Projenin esas amacı, Avrupa Birliği’ndeki odalarla ortak projeler yürüterek, deneyim paylaşımı yapmak ve ayrıca, KOBİ’lerimizi Avrupa Birliği pazarı ile buluşturmak. 15 aylık bir proje geçtiğimiz yılın nisan ayında başladı. İhracat konusunda firmalarımız deneyimli personel bulamıyor. Biz de bu amaçla yola çıktık. Samsun’da iki grup halinde 52 gencimize uygulamalı dış ticaret eğitimi verdik. Bu gençlerimizden yedi tanesini ihracat elemanı olarak işe yerleştirdik. Bunun yanında ihracat potansiyeli olup da ihracat yapamayan 40 tane firma tespit ettik. Bu firmalara dört aylık bir dönemde profesyonellerce ihracat danışmanlığı hizmeti verildi ve bu hizmet halen devam ediyor. Bu faaliyetlerimizi proje ortağımız Çek Ticaret Odası ile birlikte yürütüyoruz. Ayrıca, KOBİ’lerimize yönelik seminerler yapıyoruz. Bu seminerlerden birini de bugün buraya yapıyoruz. Hedeflimiz, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası’nın da iştirakçi olarak yer aldığı projemiz ile bölgemizin ve iş dünyamızın AB’ye katılım sürecinde ilgili konularda farkındalıklarının arttırılmasına ve uluslararası işbirliği kurmalarına katkı sağlamak” diye konuştu.
Ardından da eğitmen Hakan Akın, “KOBİ’ler için AB Pazarına Giriş Fırsat ve Zorluklar” konusunda deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

Sinoplu KOBİ’lere AB pazarı semineri

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