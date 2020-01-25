Sinoplu KOBİ’lere AB pazarı semineri

AB destekli, “AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, Sinop iş dünyasının temsilcilerine yönelik, “KOBİ’ler için AB Pazarına Giriş Fırsat ve Zorluklar” konulu seminer verildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından ihracatın geliştirilmesi için KOBİ’lerin desteklenmesine yönelik olan, AB destekli, “AB-Türkiye İş Köprülerinin Daha Fazla İşbirliği ve Anlayış Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında, Sinop iş dünyasının temsilcilerine yönelik, “KOBİ’ler için AB Pazarına Giriş Fırsat ve Zorluklar” konulu farkındalık semineri düzenlendi.

Akbaş: “KOBİ’lerimizi AB ve dünya pazarına açmak için uğraşıyoruz”

Seminerin açılışında konuşan Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş, projenin önemine değinerek, “Sinop TSO olarak klasik yönetim anlayışından çıkmaya yönelik bazı hamlelerimiz var. Bu hamlelerden bir tanesi de bize üye olan KOBİ’lere ve üst düzey ticaretle uğraşanların sadece kendi kabında ticaret yapmalarını değil, Avrupa, hatta dünya pazarına nasıl açılabilmeleriyle ilgili çalışmalar yapmak. Bugün de buna yönelik bir toplantıyla birlikteyiz. KOBİ’lerimizin Avrupa Birliği pazarına nasıl girebileceklerini, bu pazarda nasıl yer alabileceklerini göreceğiz. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürüttüğü bu önemli projenin biz de iştirakçisiyiz. Toplantının faydalı geçeceğini umuyorum ve katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.