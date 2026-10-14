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Sipariş verirken dikkat! Bakanlıktan et, döner, köfte talimatı

Yapılan düzenlemeyle online siparişlerde hamburger, döner, iskender gibi ürünlerde et gramajlarının yazılması zorunlu hale getirilmişti. Bakanlığa konuyla ilgili çok sayıda şikayet gelince bakanlıktan federasyonlara uyarı yazısı gönderildi.

Sipariş verirken dikkat! Bakanlıktan et, döner, köfte talimatı
Ufuk Dağ

Ticaret Bakanlığı, internetten satılan hazır gıdalardaki gramaj eksikliği şikâyetleri üzerine ilgili federasyonlara uyarı yazısı gönderdi.

Sipariş verirken dikkat! Bakanlıktan et, döner, köfte talimatı 1

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre yazıda, hamburger, döner, iskender ve köfte gibi tüketime hazır kırmızı ve beyaz et içeren ürünlerin bir kısmında gramaj bilgisine yer verildiği, bazı ürünlerde ise bu bilginin hiç bulunmadığı veya eksik sunulduğu belirtildi.

AÇIK VE ANLAŞILIR OLMASI ZORUNLU

Mesafeli satışlarda tüketicilerin satın alacakları ürünün temel nitelikleri hakkında açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesinin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

TEK TEK İNCELENİYOR

Bakanlık, dijital mecralarda satışa sunulan ürünlerde kullanılan tüketime hazır kırmızı ve beyaz etin gramaj bilgilerinin doğru ve eksiksiz şekilde yer almasına yönelik çalışmaların ivedilikle tamamlanmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
döner hamburger iskender sipariş
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