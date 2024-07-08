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Sır gibi saklıyorlardı, ortaya çıkan rakamlar herkesi şaşkına çevirdi: TÜİK’e göre kira 6 bin TL, doktor muayene ücreti 34 TL bile değil

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.07.2024 09:20
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TÜİK'in açıklamayı bıraktığı madde fiyatları için hesaplama yapıldı. Gündem olacak rakamları ise Ekonomim Yazarı Alaattin Aktaş bugünkü köşe yazısına taşıdı. Aktaş’ın aktardığı bilgiye göre TÜİK, uzman doktor muayenesini 33 lira 69 kuruş, yurt ücretini 457 lira, ev kirasını ise 5 bin 845 lira olarak görüyor.

Sır gibi saklıyorlardı, ortaya çıkan rakamlar herkesi şaşkına çevirdi: TÜİK’e göre kira 6 bin TL, doktor muayene ücreti 34 TL bile değil

Ekonomim Yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan 2022'den bu yana hesaplama için kullandığı maddelerin fiyatlarını açıklamayı durdurduğunu belirterek, "Mevcut durumda fiyat değişimleri ve ağırlıklar ana harcama grupları itibarıyla açıklanıyor. TÜİK madde fiyatlarını vermediği gibi her bir madde için fiyat değişimini de gizliyor" diye yazdı.

Enflasyon hesaplamasında kullanılan maddelerin bir listesini yayımlayan Aktaş, "TÜİK’e göre Haziran ayındaki uzman doktor muayene ücreti ne kadar biliyor musunuz; 33 lira 69 kuruş. Yanlış yazmadım; 33 lira 69 kuruş, hadi yuvarlayalım 34 lira. Çarpıcı bir örnek de ev kirası. Haziran ayı endeksinde kira 5 bin 845 lira olarak dikkate alınmış" ifadelerini kullandı.

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‘HERKES ÖZEL MUAYENEHANEYE GİTMİYOR’ GEREKÇESİ

Alaattin Aktaş, TÜİK'in söz konusu tablosu ile ilgili "Fiyatlar mal ve hizmetin niteliğine göre adedi belirtebileceği gibi, kilogram, tek yönlü bilet, litre ya da aylık hizmet kullanımı da olabilir" bilgilerini verdi. Aktaş, "Kedinizi, köpeğinizi veterinere götürdüğünüzde ödediğiniz ücret ise geçen ay itibarıyla 681 lira. TÜİK’in verisi işte böyle! Uzman doktor muayenesi 34 lira, veteriner ücreti 681 lira. TÜİK’in doktor ücretiyle ilgili gerekçesi şu: “Türkiye’de herkes özel muayenehaneye gitmiyormuş, devlet hastanesine giden de varmış, ortalama o yüzden düşük oluyormuş.”" şeklinde konuştu.

TÜRK LİRASI (381)

‘EV KİRASI AYLIK 5.845 TL’

Aktaş, tablodaki çarpıcı örneklerden birinin ev kirası olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

TÜİK’e göre haziran ayındaki uzman doktor muayene ücretinın 33 lira 69 kuruş olduğunu vurguladı ve "Yanlış yazmadım; 33 lira 69 kuruş, hadi yuvarlayalım 34 lira. Çarpıcı bir örnek de ev kirası. Haziran ayı endeksinde kira 5 bin 845 TL şeklinde belirlenmiş" ifadelerini kullandı.

Aktaş, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirler bir yana, artık kasabalarda bile herhalde 5-6 bi TL seviyesinde konut kalmadığının altını çizdi.

"Peki TÜİK nasıl oluyor da kirayı bu düzeyde alabiliyor?" sorusunu yönelten Aktaş, "Herhalde doktor muayene ücretindeki yaklaşım devreye alınıyor ve “Ama kendi evinde oturan da var; kiracılar ve kendi evinde oturanlar beraber düşünüldüğünde ortalama bu düzeye düşüyor” deniliyordur. Kim bilir" açıklamasında bulundu.

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YURT ÜCRETİ 457 LİRA

Aktaş yazısında yurt ücretlerine de değindi. “Bu 100 kalem mal ve hizmet içinde benim en çok dikkatimi çeken bir kalem daha var; yurt ücreti” ifadelerini kullanan Aktaş, “Üniversiteler açıldığında ne yapacağını bilemeyen öğrencileri görmüyoruz sanki! Fiyatların nereye tırmandığını bilmiyoruz sanki! TÜİK, Haziran ayında yurt ücretini 457 lira olarak dikkate almış, evet 457 lira. Ve yurt ücretinde iki yılı aşkın sürede yalnızca yüzde 38 artış olmuş” bilgisini paylaştı.

İŞTE MERAK EDİLEN O TABLO

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon tüik
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