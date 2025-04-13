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Sıra ilaç sektörüne geliyor! ABD'den yeni gümrük tarifesi yolda: Telefon, bilgisayar ve yarı iletken çipler dahil...

13.04.2025 16:43
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ABD yeni vergileri yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor. Sıra ilaç sektörlerine geldi. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick yeni gümrük tarifelerinin yolda olduğunu bildirdi.

Sıra ilaç sektörüne geliyor! ABD'den yeni gümrük tarifesi yolda: Telefon, bilgisayar ve yarı iletken çipler dahil...

ABD yönetimi, Çin başta olmak üzere birçok ülkeden ithal edilen yüksek teknoloji ürünlerine karşı yeni gümrük vergileri uygulamaya başlamıştı. Bu durum hem ABD piyasasını hem küresel piyasalarını şiddetle etkilerken şimdi de yeni gümrük tarifeleriyle ilgili açıklama geldi.

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ABC News'e demeç veren ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, telefon, bilgisayar ve yarı iletken çiplerin de dahil olacağı yeni gümrük tarifelerinin önümüzdeki aylarda açıklanacağını duyurdu.

ABD, BAZI TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİ KARŞILIKLI TARİFELERDEN MUAF TUTTU

Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayımlanan düzenlemeye göre, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri gibi ürünler ek tarifelerden muaf tutulacak.

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Söz konusu muafiyet, 5 Nisan itibarıyla ithal edilen veya antrepodan çekilen bu ürünler için geçerli olacak.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

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Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Trump, 9 Nisan'da ise Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdururken, tarifelere misillemeyle yanıt veren Çin için "karşılıklı" tarife oranını yüzde 125'e çıkarmıştı.

(AA-DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Donald Trump gümrük vergi abd
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