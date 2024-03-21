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Sıra TCMB'de, sadece saatler kaldı! Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
21.03.2024 08:13
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını açıklayacak. Kurul, önceki toplantısında faiz oranını yüzde 45 düzeyinde sabit tutarken, bu ay içinde tahminler netleşti. Peki TCMB faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Detaylar haberimizde...

Sıra TCMB'de, sadece saatler kaldı! Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor

Piyasalarda merkez bankaları haftası yaşanırken dün akşam Fed faiz kararı belli oldu, bugün ise Merkez Bankası faiz kararı duyurulacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Kurul, 22 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

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POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 45

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

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