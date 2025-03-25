Sırbistan'ın para birimi nedir? Sırbistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Macaristan, Karadağ ve Hırvatistan gibi ülkelerle komşu olan Sırbistan’da aktif olarak euro kullanıldığı görülür. Nitekim Karadağ ve Kosova’nın Sırbistan’dan ayrılmasıyla birlikte ülkede Avrupa Birliği’nin para birimi olan euro resmi ödeme aracı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte belirtilen döneme kadar Sırbistan’ın resmi para birimi olarak Sırp dinarı kullanılmıştır. Bunun yanı sıra Sırp dinarı olarak adlandırılan ödeme aracının hem madeni para hem de banknot şeklinde dağıtıldığı söylenebilir.

Sırbistan'ın para birimi nedir?

Batıda Hırvatistan, kuzeyde Macaristan ve güneybatıda Karadağ ile komşu olan Sırbistan’ın para birimi merak konusudur. Nitekim Balkan ülkesinde aktif bir şekilde euro’nun da kullanıldığı bilinir. Ancak Sırbistan, Kosova ve Karadağ ülkeden ayrıldıktan sonra resmi para birimi olarak euro’yu kullanmaya başlamıştır. Dolayısıyla ülkede Avrupa Birliği’nin resmi para birimine geçiş yapılmadan önce Sırp dinarı kullanılmıştır.

Günümüzde Kosova civarında Sırpların yoğunlukta olduğu bölgelerde aktif bir şekilde Sırp dinarı kullanılmaya devam edilir. Bu ödeme aracının hem banknot hem de madeni para olarak dağıtıldığı bilinir. Madeni para grubundaki Sırp dinarı genellikle 1, 2, 5, 10, 20’lik bozukluklar olarak dağıtılır. Bu para biriminin yaygın olarak basılan banknot çeşitleri ise 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 dinar değerindedir. Buna ek olarak yaygın olarak kullanılmayan 5000’lik Sırp dinarı banknotu da mevcuttur.

Sırbistan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Sırbistan'ın para birimi güncel olarak Euro'dur ve Euro simgesi de "€" şeklindedir.

Sırbistan’ın para birimi olan Sırp dinarı RSD olarak kısaltılır. Dolayısıyla bu para biriminin ISO 4217 kodu RSD olarak kayıtlara geçmiştir. Sırp dinarı için yaygın olarak kullanılan sembol de bu ödeme aracının ISO 4217 kodu olan RSD kısaltmasıdır. İlgili para biriminin diğer bir sembolüyse РСД şeklinde gösterilir.