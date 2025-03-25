FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sırbistan'ın para birimi nedir? Sırbistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Sırbistan'ın para birimi nedir? Sırbistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Burcu Tufan Burcu Tufan
25.03.2025 10:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan’da güncel olarak euro para biriminin kullanıldığı bilinir. Ülkede euro’nun resmi para birimi olarak kabul edilmesiyse Karadağ ve Kosova’nın Sırbistan’dan ayrıldığı döneme denk gelir. Ancak Sırbistan’ın eski para birimi de günümüzde bazı bölgelerde aktif bir şekilde kullanıldığı görülen ödeme araçlarındandır. Dolayısıyla Sırp dinarı olarak adlandırılan bu ödeme aracının madeni para ve banknot çeşitleriyse ISO 4217 kodu üzerine bilgi sunulmalıdır.

Sırbistan'ın para birimi nedir? Sırbistan'ın para biriminin kodu ve sembolü

Macaristan, Karadağ ve Hırvatistan gibi ülkelerle komşu olan Sırbistan’da aktif olarak euro kullanıldığı görülür. Nitekim Karadağ ve Kosova’nın Sırbistan’dan ayrılmasıyla birlikte ülkede Avrupa Birliği’nin para birimi olan euro resmi ödeme aracı olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte belirtilen döneme kadar Sırbistan’ın resmi para birimi olarak Sırp dinarı kullanılmıştır. Bunun yanı sıra Sırp dinarı olarak adlandırılan ödeme aracının hem madeni para hem de banknot şeklinde dağıtıldığı söylenebilir.

Sırbistan'ın para birimi nedir?

Batıda Hırvatistan, kuzeyde Macaristan ve güneybatıda Karadağ ile komşu olan Sırbistan’ın para birimi merak konusudur. Nitekim Balkan ülkesinde aktif bir şekilde euro’nun da kullanıldığı bilinir. Ancak Sırbistan, Kosova ve Karadağ ülkeden ayrıldıktan sonra resmi para birimi olarak euro’yu kullanmaya başlamıştır. Dolayısıyla ülkede Avrupa Birliği’nin resmi para birimine geçiş yapılmadan önce Sırp dinarı kullanılmıştır.

Günümüzde Kosova civarında Sırpların yoğunlukta olduğu bölgelerde aktif bir şekilde Sırp dinarı kullanılmaya devam edilir. Bu ödeme aracının hem banknot hem de madeni para olarak dağıtıldığı bilinir. Madeni para grubundaki Sırp dinarı genellikle 1, 2, 5, 10, 20’lik bozukluklar olarak dağıtılır. Bu para biriminin yaygın olarak basılan banknot çeşitleri ise 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 dinar değerindedir. Buna ek olarak yaygın olarak kullanılmayan 5000’lik Sırp dinarı banknotu da mevcuttur.

Sırbistan'ın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Sırbistan'ın para birimi güncel olarak Euro'dur ve Euro simgesi de "€" şeklindedir.

Sırbistan’ın para birimi olan Sırp dinarı RSD olarak kısaltılır. Dolayısıyla bu para biriminin ISO 4217 kodu RSD olarak kayıtlara geçmiştir. Sırp dinarı için yaygın olarak kullanılan sembol de bu ödeme aracının ISO 4217 kodu olan RSD kısaltmasıdır. İlgili para biriminin diğer bir sembolüyse РСД şeklinde gösterilir.

Canlı Borsa
Fiyatlar Bakanlıktan alınıyor, her bölgenin ücreti farklı... Fiyatlar Bakanlıktan alınıyor, her bölgenin ücreti farklı...
Dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar!Dünyanın dört bir yanına gönderiyorlar!
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,00
38,01
% 0.11
17:49
Euro
41,15
41,15
% 0.11
17:49
İngiliz Sterlini
49,21
49,23
% -0.11
17:49
Avustralya Doları
23,92
23,93
% -0.03
17:49
İsviçre Frangı
43,13
43,15
% 0.2
17:49
Rus Rublesi
0,45
0,45
% -0.41
17:48
Çin Yuanı
5,23
5,23
% 0
17:40
İsveç Kronu
3,80
3,80
% 0.12
17:49
Anahtar Kelimeler:
Euro Dinar Sırbistan para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye küçük Narin'e ağlamıştı! Narin Güran'ın son fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye küçük Narin'e ağlamıştı! Narin Güran'ın son fotoğrafları ortaya çıktı

Emniyete gidip teslim olmuştu! Belediye başkan yardımcısı tutuklandı

Emniyete gidip teslim olmuştu! Belediye başkan yardımcısı tutuklandı

Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken...

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti!

Bayram ikramiyesindeki farkın ödenmesinde o tarih işaret edildi

Bayram ikramiyesindeki farkın ödenmesinde o tarih işaret edildi

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor, 2 Haziran'dan itibaren zorunlu!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor, 2 Haziran'dan itibaren zorunlu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.