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Sırf bunun için Japonya'ya gitti döndüğünde ilk iş... 'Dünyada örneği yok' diyerek açıkladı! "Görünce çok etkilendim"

20.02.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinden sonra Türkiye can kayıplarına ağlarken bir yandan da yapıların güvenilirliği tartışmalara konu oldu. Bu noktada depreme en dayanıklı olan sistemler araştırılmaya başlandı. Özellikle hastanelerde kullanılan sismik izolatör sistemi gündemin en çok konuşulan konularından bir tanesi haline geldi. Yapı mühendisi Mehmet Emre Özcanlı sistemle ilgili konuşurken bunun için Japonya'ya gittiği süreci anlattı. Özcanlı, hastanelerde zorunlu olması detayını ve maliyetleri de belirtti.

Sırf bunun için Japonya'ya gitti döndüğünde ilk iş... 'Dünyada örneği yok' diyerek açıkladı! "Görünce çok etkilendim"

Deprem felaketinde Kahramanmaraş’ta yıkılmayan bazı binalar ve hastaneler de oldu. Yıkılmayan bazı binalarda sismik izolatör kullanılmış olması büyük bir gündem yarattı. Yapı deprem mühendisi Mehmet Emre Özcanlı, bu sistemle alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki, deprem izolatörü nedir? Sismik izolatör ne işe yarar? Sismik izolatör maliyeti ne kadar? İşte tüm detaylar...

İİİİ

"HİÇBİRİNDE YAPISAL HASAR OLMADI"

Show Haber’de konuşan Özcanlı, kendisinin Elbistan’daki hastanenin mühendisi olmadığını ancak ekibinin o hastanenin montajlarını yaptığını söyledi. Özcanlı “Sırf Elbistan hastanesi değil, bölgede 10 adet deprem izolatörlü hastane vardı. Hatay Dörtyol, Malatya’da 3 tane, Adıyaman Düziçi, Osmaniye, Kahramanmaraş’ta inşaatı devam eden… Bunların hiçbirinde yapısal hasar olmadı” dedi.

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"JAPONYA'DA GÖRDÜM! ÇOK ETKİLENDİM"

Özcanlı kendisine yöneltilen “Siz bu sistemi uygulayabilmek için daha önceden Japonya’ya gidip bununla ilgili 3 defa çalışma yaptınız ki Türkiye’de bu sistemi uygulayabilelim diye, doğru mu?” şeklindeki soruya da verdi. Bunun doğru olduğunu söyleyen Özcanlı “99 depreminden sonra, o zaman Kandilli Rasathanesi’nde master tezimi yazarken çok üzüldüm, biz neden bu işi beceremiyoruz diye… Ve hocamın da vasıtasıyla Japonya’ya gittim. Japonya’da bu sistemleri gördüm. Çok etkilendim. Bir şekilde ülkemize getirmek için elimden geleni yaptım. 2013’te Sağlık Bakanlığının çıkardığı genelgeyle - dünyada örneği yoktur bunun - bütün 100 yataklı hastanelerde bu sistem zorunlu hale geldi. Dolayısıyla 70’in üzerinde hastanede uygulandı Türkiye’de. Bölgede de yaklaşık 10 tane hastane bu sistemle yapıldı” şeklinde konuştu.

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SİSTEM NE KADAR DAYANIKLI?

Özcanlı “Bu sistem kaç büyüklüğündeki depreme kadar dayanıklıdır?” sorusuna karşılık “Deprem büyüklüğü değil de biz daha çok bu tip özel yapıları tasarlarken 11 tane deprem datası, uzman bir kişinin hazırladığı bir deprem datasını hastanenin modeline girerek tasarlayarak bu sistemler oluşturulmaktadır. Dolayısıyla bölgede oluşabilecek en büyük depremde dahi hasarsız atlatıp hastanenin operasyonel kalmasını sağlayan sistemlerdir.” ifadelerini kullandı.

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SİSMİK İZOLATÖR MALİYETİ NE KADAR ARTIRIYOR?

Özcanlı, “Normal yapılarımızda toplam yapı maliyetinin yüzde 10 ile 15 arasında maliyeti artırmaktadır yaklaşık olarak. Tabii bu deprem bölgesine, zemin durumuna ve üstündeki yüke, kat adetine göre değişmektedir. Lakin diğer şartnamelerimize göre yapılan binaları da unutmayalım. Onlar da depremlerde ayakta kalabilmektedir. Fakat hasar alma ihtimali vardır. Ama izolatörlü yapılarda doğru yapıldığı takdirde hasar almamaktadır.” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Japonya hastane izolatör

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