FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Şirketlerde ‘mecburi zam’ telaşı… İşverenler zora düşünce yan hakları artırdı: Yemek kartı, özel sağlık sigortası, emeklilik planı...

Şirketlerde ‘mecburi zam’ telaşı… İşverenler zora düşünce yan hakları artırdı: Yemek kartı, özel sağlık sigortası, emeklilik planı...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.04.2024 08:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon nedeniyle alım gücü azalan çalışanların işverenlerden talepleri arttı. Çalışan bulmakta zorlanan şirketler ya mecburi maaş artışına gitti. Bunun yanında işleyişin bozulmasını istemeyen iş veren maaş zammının yanında çalışanlarına yemek kartı, sağlık sigortası, cep telefonu tahsisi, yol ücreti, otopark kullanımı, emeklilik planı gibi yan haklar sunmayı artırdı.

Şirketlerde ‘mecburi zam’ telaşı… İşverenler zora düşünce yan hakları artırdı: Yemek kartı, özel sağlık sigortası, emeklilik planı...

Uluslararası danışmanlık ve insan kaynakları şirketi Randstad, Türkiye’deki çeşitli iş kollarından 630 işverenin katıldığı ‘2024 İnsan Kaynakları Trendleri ve Ücret Raporu’nu yayımladı. Ankete katılanların yüzde 74’ünün 2024’te beklediği en büyük zorluk, enflasyon nedeniyle artan iş maliyetleri oldu. İşverenlerin yüzde 49’u iş maliyetleri ve ekonomik şartların zorlayıcılığı karşısında 2024’te işten çıkarma yapmayacağını ve çalışan sayısının değişmeyeceğini belirtirken, yüzde 33’ü çalışan sayısını artırmayı hedefliyor.

MEMUR (7)

MAAŞ BEKLENTİSİ YÜKSEK

Posta’da yer alan haberde şirketlere göre, daha iyi yaşam kalitesine ulaşmak isteyen adayların maaş konusunda beklentileri yüksek oluyor. İşverenlerin yüzde 76’sı, adayların gerçekçi olmayan yüksek maaş beklentileri içine girdiğini belirtirken, yüzde 53’ü adayların kısıtlı deneyime sahip olması nedeniyle işe kabul edilmediğini belirtiyor.

TEKNOLOJİ ALANINDA ÇALIŞAN BULMAK ZORLAŞTI

Şirketlerin yüzde 83’ü, 2024’te çalışanlarına yüzde 40 ila yüzde 50 oranında daha yüksek maaş vermeyi hedefliyor. Katılımcıların en uygun adayları bulmakta zorlandığı departmanlar ise yüzde 83 oranla teknoloji, yüzde 70 oranla mühendislik ve üçüncü sırada yüzde 63’le tedarik zinciri oldu.

iStock-487665086

ÇALIŞANLARI ELLERİNDE TUTMAKTA ZORLANIYORLAR

İnsan kaynakları departmanlarının yüzde 73’ü, işe alım sırasında ücret ve yan haklara ilişkin beklentileri yönetmenin zor olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yüzde 63’ü ise çalışanlarını ellerinde tutmakta zorlandığını belirtiyor. Bu nedenle şirketlerin yüzde 68’i mecburi maaş artışına giderken, yüzde 59’u eğitim programları, yüzde 36’sı ise yan haklar sunuyor.

CEP TELEFONUNDAN YOL ÜCRETİNE…

Bu kapsamda işverenler, çalışanlarını kaybetmemek adına yemek kartı, sağlık sigortası gibi bilinen yan hakların yanında; cep telefonu tahsisi, yol ücreti, otopark kullanımı, emeklilik planı gibi farklı finansal haklar da sunmayı artırdı.

MEMUR (9)

YEMEK KARTI VEREN ŞİRKET SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Rapora göre 2023’te yemekhane/yemek kartı sağlayan kurumlar yüzde 78 iken, 2024’te yüzde 82’ye yükseldi. 2023’te özel sağlık sigortası yapan kurumlar yüzde 59 iken, artan özel sağlık sigorta maliyetlerine rağmen bu sene ortalama yüzde 71’e çıktı.

Sıralamayı yüzde 71 ile cep telefonu verilmesi, yüzde 70 ile de yol ücreti takip etti. Ancak işverenlerin yan hakları artırmasına rağmen çalışanların yüzde 77’si başka bir kurumda daha iyi ücret veya daha iyi koşullar aldığı için işten ayrılıyor.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nakit paraya ihtiyacı olanın adresi tefeciler olduNakit paraya ihtiyacı olanın adresi tefeciler oldu
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Ücretsiz doğal gazda tarih belli oldu!Ücretsiz doğal gazda tarih belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
maaş zammı
En Çok Okunan Haberler
Dolaşıma sokulan fotoğraf din savaşlarının ilk kıvılcımı olabilir

Dolaşıma sokulan fotoğraf din savaşlarının ilk kıvılcımı olabilir

Tek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı! Çuval çuval taşırken fotoğraflandılar

Tek seferde yakalanan 3. en büyük kokain miktarı! Çuval çuval taşırken fotoğraflandılar

Enflasyon tahminleri güncellendi, memur ve emeklilerin maaş hesabı bir kez daha değişti

Enflasyon tahminleri güncellendi, memur ve emeklilerin maaş hesabı bir kez daha değişti

Konut kredisi faizleri kuş oldu uçtu

Konut kredisi faizleri kuş oldu uçtu

Şirketlerde ‘mecburi zam’ telaşı…

Şirketlerde ‘mecburi zam’ telaşı…

Ücretsiz doğal gazda tarih belli oldu!

Ücretsiz doğal gazda tarih belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.