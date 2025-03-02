Şirketlerin 2025 beklentileri... Stratejileri belli oldu! O pazarlarda genişleme planları

OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, şirketin büyüme stratejileri ve küresel pazardaki genişleme hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin geliştirdiği Fizix ürününün çimento sektöründe %25 verimlilik sağlamayı hedeflediğini belirten Çalbıyık, 2025 yılında 14 ülkede 10.500 adet satış yapmayı planladıklarını ifade etti. Şirketin yılda 2 milyar Euro ciro ve 600 milyon Euro’nun üzerinde EBİDTA’ya sahip olduğunu belirten Çalbıyık, Fizix’in çimento dışındaki sektörlerde de satışlarının artarak devam edeceğini söyledi. Türkiye’deki pazar paylarını artırmaya yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirten Çalbıyık, Avrupa, Amerika ve Afrika pazarlarında da benzer genişleme planlarının devam ettiğini açıkladı. 2024 yılı sonuna kadar en az 2 veya 3 satın alma ve birleşme anlaşmasını tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayan Çalbıyık, şirketin global büyüme stratejisine hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. OYAK Çimento’nun hem yurtiçinde hem de uluslararası pazarda agresif bir büyüme planı ile hareket ettiğini belirten Çalbıyık, 2025 yılına kadar hedefledikleri yeni iş birlikleri ve yatırımlarla küresel rekabet güçlerini daha da artırmayı planladıklarını söyledi.