Şirketlerin 2025 beklentileri... Stratejileri belli oldu! O pazarlarda genişleme planları

Şirketler tarafında Aselsan, Çelebi Havacılık, OYAK Çimento ve Rönesans Gayrimenkul’ün büyüme stratejileri öne çıktı. Fintables aktarıyor...
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- Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin küresel arenada güçlü büyümesini sürdürdüğünü vurgulayarak, dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayi şirketinden biri olduklarını belirtti. 2024 yılında 6,5 milyar dolarlık yeni sözleşme imzalayan Aselsan, %28 büyüme kaydederek müşteri çeşitliliğini iki katına çıkardı. Akyol, şirketin 3 temel stratejiye odaklandığını ifade ederken, bu stratejilerin dünyanın en iyi ürünlerini üretmek, oyun değiştirici projeler geliştirmek ve ihracat odaklı büyümeyi sürdürmek olduğunu söyledi. Şirketin mevcut sözleşmelerinin çift haneli büyümenin devam edeceğini gösterdiğini belirtti. 2024 yılında yeni sözleşmelerde %70, ihracatta ise %67’lik artış yakalayan Aselsan, fiziksel varlık gösterdiği ülke sayısını 20’ye çıkardı. Akyol, kilogram başına ihracat değerinin 2 bin doların üzerinde olduğunu ve Avrupa eksenli görüşmelerin arttığını belirterek, dost ve müttefik ülkelerde Aselsan ürünlerine olan talebin hızla arttığını söyledi. Kişi başı ciroda %9’luk iyileşme sağlandığını belirten Akyol, etkin iştirak yönetimi sayesinde buradan da pozitif katkı aldıklarını ifade etti. Şirketin özkaynaklarının yeterli olduğunu vurgulayan Akyol, yeni bir halka arz planlarının olmadığını söyledi. Yüksek teknoloji ve oyun değiştirici ürünlere odaklanarak uluslararası pazarda rekabet avantajı kazandıklarını belirten Akyol, yılın ilk iki ayında 200 milyon doları aşan ihracat sözleşmesi imzaladıklarını ve bu ivmenin süreceğini ekledi.
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OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, şirketin büyüme stratejileri ve küresel pazardaki genişleme hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Şirketin geliştirdiği Fizix ürününün çimento sektöründe %25 verimlilik sağlamayı hedeflediğini belirten Çalbıyık, 2025 yılında 14 ülkede 10.500 adet satış yapmayı planladıklarını ifade etti. Şirketin yılda 2 milyar Euro ciro ve 600 milyon Euro’nun üzerinde EBİDTA’ya sahip olduğunu belirten Çalbıyık, Fizix’in çimento dışındaki sektörlerde de satışlarının artarak devam edeceğini söyledi. Türkiye’deki pazar paylarını artırmaya yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirten Çalbıyık, Avrupa, Amerika ve Afrika pazarlarında da benzer genişleme planlarının devam ettiğini açıkladı. 2024 yılı sonuna kadar en az 2 veya 3 satın alma ve birleşme anlaşmasını tamamlamayı hedeflediklerini vurgulayan Çalbıyık, şirketin global büyüme stratejisine hız kesmeden devam ettiğini ifade etti. OYAK Çimento’nun hem yurtiçinde hem de uluslararası pazarda agresif bir büyüme planı ile hareket ettiğini belirten Çalbıyık, 2025 yılına kadar hedefledikleri yeni iş birlikleri ve yatırımlarla küresel rekabet güçlerini daha da artırmayı planladıklarını söyledi.
- Rönesans Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Canbaş, şirketin 2024 yılı performansını değerlendirerek güçlü operasyonel büyümeye dikkat çekti. Türkiye’nin en büyük AVM platformu olduklarını belirten Canbaş, 7 şehirde 12 AVM ile %99 doluluk oranına ulaştıklarını ifade etti. 2024’te şirketin faaliyet gelirlerinin %40’ının ciro bazlı kiralamalardan sağlandığını ve yaklaşık 2.000 kiracının cirosunu takip ettiklerini vurguladı. 2025 yılı bütçesini %15-16 reel büyümeye göre planladıklarını belirten Canbaş, yılın ilk iki ayındaki verilerin bu hedefleri desteklediğini söyledi. Şirketin devam eden projelerine de değinen Canbaş, Maltepe’deki karma projenin %15’inin tamamlandığını, burada 3 blok konut ve 1 blok ofis alanı olacağını belirtti. Ümraniye’deki konut projesinin imar aşamasında olduğunu, Antalya’daki yeni AVM projesinin ise 2025-2026 döneminde başlatılacağını açıkladı. 500 milyon Euro seviyesindeki net borcun şirket için optimal düzeyde olduğunu belirten Canbaş, konut projelerinin finansmanının hazır olduğunu ve AVM projelerinde hem iç kaynakların hem de proje finansmanının kullanılabileceğini söyledi. Şirketin AVM ve ofis segmentinde büyümeye devam edeceğini belirten Canbaş, borç azaltma ve yatırım tamamlama önceliklerinin sürdürülebilir noktaya ulaştığını, 2026 itibarıyla temettü dağıtımının da planlarının bir parçası olacağını ifade etti.
- Çelebi Havacılık Grubu CEO’su Dave Dorner, 2024’ün finansal açıdan güçlü bir yıl olduğunu belirterek, Euro bazında %30 gelir ve %30 kârlılık artışı sağladıklarını açıkladı. Türkiye’nin yanı sıra Macaristan, Almanya ve Hindistan’da da başarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Dorner, operasyonel genişleme stratejilerine odaklandıklarını ifade etti. Nisan ayında Endonezya pazarına giren şirket, bu bölgenin ulaşım açısından büyük bir potansiyel sunduğunu belirtti. Dorner, önümüzdeki 10-15 yıl içinde Endonezya’nın Çelebi için 5. en büyük pazar olmasını hedeflediklerini söyledi. Şirketin Avrupa’dan ziyade gelişmekte olan pazarlara odaklandığını belirten Dorner, Frankfurt’ta yalnızca kargo taşımacılığı alanında faaliyet gösterdiklerini ve Macaristan’da sektör liderlerinden biri olduklarını açıkladı. Türkiye’de 32 farklı istasyonda hizmet veren Çelebi, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında genişleme fırsatlarını değerlendiriyor. Suudi Arabistan’da olmayı hedeflediklerini belirten Dorner, Nijerya, Cezayir ve Mısır gibi büyük Afrika ülkelerinde de varlık göstermeyi istediklerini ifade etti. Şirketin, önümüzdeki dönemde küresel pazarlarda büyümesini sürdürerek stratejik bölgelerdeki fırsatları değerlendirmeye devam edeceği öngörülüyor.
Kaynak: Fintables
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