Şirketlerin 2025 yılındaki yapay zeka planları

Yılın ilk günlerini geride bırakırken gündem, yapay zekaya olan ilginin artışıyla, bazı önemli şirketlerin bu sene içerisinde almayı planladığı kararları açıklamalarıyla ve piyasalardaki bazı sıralama değişiklikleriyle doluydu.

2024’ün son çeyreğini yaptığı projelerle oldukça ses getirerek başarılı bir şekilde kapatan Ethena Labs, 2025 için detaylı bir yol haritası paylaştı.

Bu sene ana ağa geçmesi beklenen, fikri mülkiyete odaklanan blokzincir Story Protocol, resmi sitesini yayınladı. Site, topluluk tarafından beğeniyle karşılandı.

Hyperliquid, geçtiğimiz haftalarda Binance’de listelenmiş olan merkeziyetsiz bilim platformu BIO Protocol’ü 5 kata kadar kaldıraçla listeledi.

15. YAŞINI KUTLAYACAK

2025’in üçüncü gününde Bitcoin topluluğu da çıkarılan ilk bloğunun 15. yaşını kutluyor!

3 AYI DOLDURMADAN DEĞERİ 1.5 MİLYAR DOALRI GEÇTİ

Solana’nın yeni yıldızlarından olan Fartcoin, piyasaya sürülmesinden bu yana 3 ay bile geçmemişken toplam piyasa değerinde $1.5 milyarı geçti! Memecoin’in piyasa değeri, güncel olarak $1.2 milyar seviyesinde.

2024’te aldığı $BTC’lerle gündemden düşmeyen MicroStrategy, 2025’in ilk çeyreği için $2.5 milyarlık bir sermaye artırımı hedeflediklerini açıkladı.

Google’ın makine öğrenme topluluğu Kaggle, yapay zeka ajanları hakkında bir whitepaper yayımladı! $SUI, 4 Ocak’ta $5 dolara çıkarak tarihinin en yüksek seviyesini gördü ve 2025’e iddialı bir giriş yaptı!

$SOL, 3 Ocak’ta $BNB’yi geçerek “piyasa değeri en yüksek 5 kripto para” listesine girmesinin hemen ardından 5 Ocak’ta da dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks’ın toplam piyasa değerini geçerek $105.6 milyar seviyesine ulaştı!

PORTFÖYÜNE BİTCOİN EKLEYECEK

Prestijli Bitcoin madencilik şirketi MARA Digital’in CEO’su 2025’te de portföylerine $BTC eklemeye devam edeceklerini açıkladı! Şirket, şu anda 44,893 adet $BTC tutuyor.

$BTC, durgun geçen iki haftanın ardından sabah saatlerinde $99,000 seviyelerine geri döndü!

ABD Spot Bitcoin ETF’lerinden, Ocak ayının ilk haftasında 6751 adetlik BTC alımı yapıldı!

ZKSync’in kullanıcıları ağı kullanmaya ve likidite sağlamaya teşvik etmek için 325 milyon adet $ZK tokeni dağıtacağı Ignite programı bugün başlıyor!

Whitepaper: Genellikle bir teknolojiyi, ürünü, projeyi veya hizmeti detaylı bir şekilde tanıtmak ve ilgili teknik, ekonomik ya da teorik bilgileri açıklamak için hazırlanan bir doküman.**

Kaynak: Fintables