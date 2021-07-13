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Şirketlerin “gerçek faydalanıcı bilgisi verme” yükümlülüğü 1 Ağustos’ta başlıyor

13.07.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vergi kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin bildirim zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı ve bildirimlerin usul ve esasları belirlendi. Şirketlerin, "teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişileri" ifade eden "gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimi" verme yükümlülüğü 1 Ağustos'ta başlayacak.

Şirketlerin “gerçek faydalanıcı bilgisi verme” yükümlülüğü 1 Ağustos’ta başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle "gerçek faydalanıcı" şeklinde tanımlanan tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri, nihai olarak kontrolünde bulunduran ya da bunlar üzerinde nihai nüfuz sahibi olan gerçek kişi veya kişilere bildirim zorunluluğu getirildi.

GERÇEK FAYDALANICININ BELİRLENMESİ

Buna göre, gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini, bildirim verme süresinin başladığı 1 Ağustos 2021 itibarıyla faal olan kurumlar vergisi mükellefleri, kollektif şirketlerde şirketi temsile yetkili kimse veya ortak, eshamsız komandit şirketlerde komandite ortaklardan biri ve adi ortaklıklar adına en yüksek ortaklık payına sahip kişi, Türkiye'de yönetim merkezi veya mukim yöneticisi olan yabancı ülkede kurulmuş trust ve benzeri teşekküllerin yöneticileri, mütevellileri veya temsilcileri vermek zorunda olacak.

Ayrıca, "Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun"un uygulanmasında yükümlü sayılan bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri, tarihi eser, antika ve sanat eseri alım satımıyla uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar, spor kulüpleri ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarının aralarında bulunduğu birçok farklı nitelikteki kuruluş da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini bildirme zorunluluğu bulunacak.

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Merkezi yurt dışında bulunan yükümlünün şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri GİB tarafından talep edildiğinde müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin gerçek faydalanıcı bilgisini Başkanlığa bildirecek.

Bildirim yapma yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükelleflerinin, gerçek faydalanıcı bilgisini geçici vergi beyannameleri ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bildirmeleri gerekecek.

Kurumlar vergisi mükellefleri dışında kalan diğer mükelleflerle diğer kişiler gerçek faydalanıcı bilgisini her yılın ağustos ayı sonuna kadar GİB'e elektronik ortamda bildirmek zorunda olacak. Bildirime konu bilgilerde değişiklik olması halinde, değişiklikler bir ay içinde bildirilecek.

BİLGİLER 5 YIL SAKLANACAK

Gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimine konu edilen bilgilerin mükellefler tarafından, bildirimin verildiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren 5 yıl muhafaza edilmesi gerekecek.

Bildirilmesi gereken bilgileri bildirmeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu'nun ilgili ceza hükümleri uygulanacak.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacak araştırma, inceleme ve uluslararası bilgi değişimiyle vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılacak araştırma ve incelemeler sonucunda neticesinde, mükellef ve diğer kişilerin gerçek faydalanıcı bilgisine ilişkin hatalı kayıtların bulunduğunun tespit edilmesi halinde, gerekli cezai işlemlerin ve sicil kayıtlarında gerekli değişikliklerin yapılabilmesi amacıyla GİB'e bilgi verilecek.

Gerçek faydalanıcı bilgisi verme yükümlülüğü getirilen kurumlar vergisi mükellefleri dahil bütün mükelleflerle diğer kişilerin, en geç 31 Ağustos 2021'e kadar gerçek faydalanıcı bilgisini elektronik ortamda GİB'e bildirmesi gerekecek.

Kaynak: AA

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