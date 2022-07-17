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Sirküler nedir, hangi durumlarda yapılır? Sirküler özellikleri nelerdir?

15.07.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GİB’in bir konuya yönelik görüşlerini yansıtan sirküler, birimlerin toplu olarak bilgilendirilmesini sağlar. Bu iletiler genellikle güvenlik, vergi, sermaye artırımı ve toplantı duyurusu gibi konularda olur. Mükelleflere yol göstermekte olan sirküler, geleceğe yönelik olay ya da uygulamaları kapsar. Sirküler özellikleri nedir, hangi durumlarda yapılır?

Sirküler nedir, hangi durumlarda yapılır? Sirküler özellikleri nelerdir?

İçindekiler

  • Sirküler Nedir?
  • Sirküler Özellikleri Nelerdir?
  • Sirküler Hangi Durumlarda Yapılır?

Sözcük anlamı duyurum veya genelge olarak bilinen sirküler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bir konuya dair görüşlerini yansıtır. Sirküler, birimleri birbirine bağlama ve mevcut konuyu toplu bağlamda duyurma görevi görür. Dolayısıyla vergi, güvenlik, nezaket ve önemseme ya da sermaye artırımı gibi durumlarda sirkülere ihtiyaç duyulur.

Sirküler Nedir?

GİB yani Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bir konuya ilişkin görüşlerini yansıtan kavram, sirküler olarak adlandılır. Gelir İdare Başkanlığı kapsamında faaliyet göstermekte olan denetim birimlerini birbirine bağladığı söylenebilir. Ayrıca Maliye Bakanlığı kapsamında çalışan denetim birimlerini bağlamayan bütün mükelleflere yol göstermekte olan idari yazılar da bu kavramın belirttiği unsurlardandır.

Sirküler, sözcük anlamı bakımından genelge ve duyurum olarak da bilinir. GİB tarafından yayımlanan sirküler, tartışmalı bir konuda mükelleflerin bu duruma göre hareket etmelerini sağlar. Dolayısıyla mükelleflerin yürüttüğü işlemlerin vergi inceleme uzmanları tarafından eleştirilmesi söz konusu ise bu duruma yönelik bir yazılı görüş varsa ceza kesilmez. Ancak gecikme faizi ile verginin aslı tahsil edilir.

Sirküler Özellikleri Nelerdir?

İdareci şahısların kurumlar kapsamında toplu olarak bilgilendirme işlemlerindeki vazgeçilmez bir yazışma şekli olan sirkülerin özellikleri de sıkça araştılır. Sirküye konulmuş olan imza alanının tebliğ edilmesinin ardından bunun kaydı da kanıt olarak saklı tutulur.

Sirkülerin genel özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralanbilir;

  • Genellikle geleceğe yönelik olayları ya da uygulamaları içerir.
  • Şirketlerin işlemlerine dair iş yazılarıdır.
  • Yaygın olarak toplu iletişim amacıyla tercih edilir.
  • Bireysel gönderimlerde sirküler, nezaket veya önemseme mesajı olarak iletilebilir.
  • Sirküler göndermenin nedenleri arasında farklı durumlar yer alabilir.
  • Bu iletiler, birimler arasında bağlayıcı olmaları bakımından önemlidir.

Sirküler Hangi Durumlarda Yapılır?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bir konuya dair görüşlerini yansıtmakta olan sirküler, birçok durumda oluşturulabilir. Bunlar arasında vergi uygulaması ya da durumlarına yönelik hususlar da yer alır. Örneğin vergi uygulaması bakımından tereddüt edilen ya da açık olmayan konularda yol gösterici sirküler yazıları iletilebilir. Sirkülerin oluşturulduğu diğer durumlar ise aşağıdaki gibidir;

  • Sermaye artırımı
  • Toplu duyurular
  • Güvenliğe ilişkin iletiler


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