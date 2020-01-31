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"Şişecam tüm faaliyetlerini tek çatı altında birleştirecek"

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

Şişecam Topluluğu tüm faaliyetlerini hukuki olarak tek çatı altında toplamak üzere resmi işlemleri başlattığını açıkladı.

İstanbul, 31 Ocak (DHA) - Şişecam Topluluğu tüm faaliyetlerini hukuki olarak tek çatı altında toplamak üzere resmi işlemleri başlattığını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada, "Topluluk tüzel kişilik ve hissedarlık yapısında sadeleşmeye giderek, Borsa İstanbul’da işlem gören ana iştirakleri Anadolu Cam, Denizli Cam, Soda Sanayii ve Trakya Cam ile birlikte Paşabahçe Cam’ı Şişecam çatısı altında konsolide etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’nin Anadolu Cam Sanayii A.Ş., Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş., Soda Sanayii A.Ş. ve Trakya Cam Sanayii A.Ş.’yi devralmak suretiyle birleşme sürecinin yetkili kurumlardan resmi izin ve onayların alınmasına bağlı olarak yılın ikinci yarısında tamamlanması öngörülmektedir" denildi.
Şişecam Topluluğu'nun ilgili şirketlerinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, "faaliyetlerin tek çatı altında birleştirilmesi kararı Şişecam Topluluğu’nun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda verimliliği, etkinliği, yalınlığı ve çevikliği sağlamak amacıyla ortaya çıkacak potansiyel güç birliğinin yanı sıra, yatırımcıların işlem hacmi ve derinliği yüksek hisselere yatırım tercihleri doğrultusunda şirketin piyasa değerine olumlu katkı sağlaması amacıyla" alındı.
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte faaliyet gösterdiklerine dikkat çekti ve ekledi:
“Topluluğumuzun uzun dönem stratejileri ve küresel piyasalardaki rekabetçi hedeflerimiz doğrultusunda küresel yapılanmamızın olgunluğunu artırmak amacıyla tüm faaliyetlerimizi hukuki olarak tek şirket çatısı altında toplamaya karar verdik.
"Söz konusu işlem sonucunda Borsa İstanbul’da işlem gören tek şirketimiz Şişecam olacaktır. Bugün kamuoyuna yaptığımız açıklama ile resmi süreç başlatılmıştır.
"Bu sürecin sonraki aşamalarında uzman bir kuruluş tarafından şirketlerimize ilişkin değerleme çalışmaları gerçekleştirilecek, halka açık hisselerimizdeki pay sahiplerinin bu işleme ilişkin hakları mevzuat gereğince belirlenecek ve gerekli yasal onayları takiben süreç nihayetlendirilecektir."
Topluluğun tüm faaliyet alanlarının tek şirket çatısı altında birleşmesiyle Şişecam’ın yarattığı ekonomik değerin ve sahip olduğu rekabet gücünün artacağını vurgulayan Kırman, “Söz konusu konsolidasyon değer yaratarak büyüme stratejisi izleyen Şişecam’a birçok alanda sinerji yaratma fırsatı sunacaktır. Böylece daha çevik ve hızlı olmayı, küresel rekabet açısından daha uygun bir hukuki altyapıyı oluşturmayı ve yatırımcılar açısından daha da yüksek hisse performansı sergilemeyi amaçlıyoruz. Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz” diye ekledi.
Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu konumunda bulunuyor.
Topluluk “Düzcam”, “Cam Ev Eşyası”, “Cam Ambalaj” ve “Kimyasallar” olmak üzere dört ana iş grubunda, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna, Mısır, Hindistan ve ABD’de faaliyet gösteriyor.
Dünyanın cam ev eşyasında üçüncü, cam ambalaj ve düzcamda beşinci büyük üreticisi konumundaki Şişecam Topluluğu, 22 bin çalışanı, 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla uluslararası ölçekte bir Topluluk olarak ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olmayı hedefliyor. (Fotoğraflı)

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