Sitede oturanlar dikkat! Keyfi artışa son: Artık yasalaştı

Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda görüşülüyordu. Dün 6 maddenin daha kabul edildiği düzenleme bugün Meclis'ten geçerek yasalaştı.

NELER DEĞİŞTİ?

Düzenlemeyle site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedeflenirken, site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak.

Teklif kabulü için kat maliklerinin 3'te 2 çoğunluğunun kabulü gerekecek. Teklif kabul edilmezse site yönetimi en geç 3 ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak. Bu 3 aylık sürede ise aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılacak.

Böylece zam oranı belirsiz kalmayacak. En fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılmış olacak.

