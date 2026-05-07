Sitede oturanlar dikkat! Keyfi artışa son: Artık yasalaştı

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeler TBMM Genel Kurulunda görüşülüyordu. Dün 6 maddenin daha kabul edildiği düzenleme bugün Meclis'ten geçerek yasalaştı.
Düzenlemeyle site aidatlarındaki keyfi artışların önüne geçilmesi hedeflenirken, site yönetimlerinin teklifi kat maliklerinin onayına sunulacak.
Teklif kabulü için kat maliklerinin 3'te 2 çoğunluğunun kabulü gerekecek. Teklif kabul edilmezse site yönetimi en geç 3 ay içinde yeniden bütçe hazırlayacak. Bu 3 aylık sürede ise aidatlara geçici olarak en fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılacak.
Böylece zam oranı belirsiz kalmayacak. En fazla yeniden değerlendirme oranında zam yapılmış olacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum