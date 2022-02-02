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Sivas Belediyesi'nde toplu sözleşme imzalandı: En düşük maaş 6 bin 144 TL

02.02.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Belediyesi ile yetkili sendika arasında yaklaşık 2 bin belediye işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalanarak yürürlüğe girdi. Yeni sözleşme ile, en düşük işçi maaşı 6 bin 144 lira olarak belirlendi.

Sivas Belediyesi'nde toplu sözleşme imzalandı: En düşük maaş 6 bin 144 TL

Sivas Belediyesi ile Sivas Belediyesi'ndeki örgütlü ve yetkili sendika arasında yaklaşık 2 bin belediye işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi, dün düzenlenen törenle imzalandı. Toplu iş sözleşmesi ile her iki tarafında kabul ettiği maaş zamları işçileri memnun etti. İmzalanan sözleşme ile en düşük maaş 6 bin 144 TL olarak belirlendi.

Sivas Belediyesine bağlı çalışan işçiler belediye binası önüne toplanarak Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e teşekkür etti. Bina önüne toplanan onlarca işçi yapılan zamdan dolayı mutlu oldu olduklarını ifade etti. Başkan Hilmi Bilgin işçilerle fotoğraf çekinerek bir süre sohbet etti.

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"TABAN YEVMİYEYİ 201 TL'YE ÇIKARDIK"

Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Yaklaşık 2 bin çalışmayı kapsayacak bir toplu iş sözleşmesini imzalıyoruz. Toplam bin 981 işçi kardeşimizin mesai arkadaşımızın sözleşmesini imzalıyoruz. Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Sivas Belediyesi'ndeki taban yevmiyeyi 201 TL'ye çıkararak toplu iş sözleşmesini imzalamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Vasıf zammı, çocuk zammı, eğitim zammı ve kıdem zammı hariç olmak üzere Ocak ayı maaşlarımız asgari 6 bin 144 lira net olarak maaşlarınız yatacak. Hayırlı uğurlu olsun. Çocuk sayısına göre vasfına, eğitimine ve kıdemine göre de alacağınız maaş artacak. Yine bin 981 kişi içerisinden sadece evli olmayan çocuk sayısı, vasfı ve kıdemi olmayan 182 kişinin maşı 6 bin 144 TL olup diğer çalışanların maaşı daha fazla olacak." dedi.

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15 ŞUBAT'TA HESAPLARA YATACAK

Başkan Bilgin yeni maaşların 15 Şubat'ta çalışanların hesaplarında olacağını ifade edip, "Yeni maaşlar inşallah 15 Şubatta hesaplarınıza yatmış olacak. Ramazan ve kurban bayramında verdiğimiz bayram ikramiyeleri vardı. Biliyorsunuz 150 liraydı dini bayramlarda miktarın az olacağını düşündük ve yüzde 230 artışla 500 liraya çıkardık. Evlenme yardımı 200 liraydı onu da bin liraya çıkarıyoruz. En çok merak ettiğiniz ikramiyeler şuanda ikramiyeleri 10 yevmiye olarak veriyoruz. İnşallah 2022 yılı içerisinde 20 yevmiyeye 2023 yılı içerisinde de 30 yevmiye olarak ödeyeceğiz. Biz göreve geldiğimizden itibaren işe aldığımız 145 tane ne arkadaşlar var. Asgari ücretle hizmet ettiler o arkadaşları da aynı kapsama alıyoruz. Aynı imkanlardan onlarda faydalanacaklar. Son olarak 68 tane mevsimlik işçilerimiz var 8 ay çalışıyorlar. 1 Nisan'da başlıyorlar 30 Kasımda işleri bitiyor. Bu o dönemki çıkan yasalardan kaynaklanan bir durum. Bu sene normal şartlarda 1 Nisanda göreve başlayacaklar. İnşallah o arkadaşları biz bir ay erken olarak 1 Mart'ta göreve başlatacağız ve önümüzde ki süreçte de onların sorunlarını da kalıcı olarak çözeceğiz hayırlı uğurlu olsun. Çıkış vermeyeceğiz 12 ay boyunca çalıştıracağız." dedi.

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