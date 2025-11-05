FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Sivas'ın köyünde keşfedildi! Resmi açıklama geldi: 424 bin ons altın tespit edildi

Türkiye'nin önde gelen entegre çelik üreticilerinden Erdemir, madencilik alanındaki büyüme hamlesinde önemli bir keşfe imza attı. Şirketin bağlı ortaklığı Ermaden uhdesinde bulunan Sivas-Alacahan Köyü mevkiinde yürütülen arama faaliyetleri sonucunda, 424 bin ons altın tespit edildi. Şirket, Türkiye'nin yer altı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması için yeni kaynak arama ve sondaj çalışmalarına devam edecek.

Sivas'ın köyünde keşfedildi! Resmi açıklama geldi: 424 bin ons altın tespit edildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, entegre çelik üreticisi Erdemir, madencilik alanındaki büyüme hamlesi kapsamında önemli bir adım attı.

Erdemir'in Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, Erdemir'in bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) tarafından, Sivas ili Kangal ilçesi Alacahan Köyü mevkiinde yürütülen arama faaliyetleri kapsamında, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ve Australasian Joint Ore Reserves Committee (JORC) standartlarına uyumlu olarak hazırlanan "Mümkün Kaynak" düzeyinde, yaklaşık 14,9 milyon ton cevherde ortalama 0,89 g/t altın tenörüyle 424 bin ons altın içeriği tespit edildiğini açıkladı.

Sivas ın köyünde keşfedildi! Resmi açıklama geldi: 424 bin ons altın tespit edildi 1

"YERLİ ÜRETİM GÜCÜMÜZLE TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ"

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: "Çelik sektöründeki gücümüzü madencilik alanında da stratejik bir büyüme hamlesine dönüştürmüş durumdayız. Ülkemizin yer altı zenginliklerini sürdürülebilir bir yaklaşımla ekonomiye kazandırmak bu stratejimizin en önemli parçasını oluşturuyor. Ermaden, Sivas-Alacahan sahasında yürüttüğü titiz ve aralıksız sondaj çalışmaları neticesinde, 424 bin ons gibi çok kıymetli mümkün kaynağını ortaya çıkardı. Bu keşfi, doğru strateji ve kararlı çalışmalarımızın ilk ve önemli bir meyvesi olarak görüyoruz. Aynı bölgede yeni kaynak arama faaliyetlerimize devam ederken, bu yerli kaynağı katma değere dönüştürerek hem sanayimizin geleceğini güçlendirmeyi hem de ülke ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Sivas ın köyünde keşfedildi! Resmi açıklama geldi: 424 bin ons altın tespit edildi 2

Mevcut 5 bin 804 hektarın şimdilik 45 hektarlık alanında yaptığımız çalışma sonucunda, JORC ve UMREK standartlarına uygun 424 bin ons mümkün kaynak tespit ederek hedefimize doğru ilk adımımızı atmış olduk. Önümüzdeki yıl 2. çeyrek sonuna kadar söz konusu bölgede dolgu sondajlarımızı hızlıca bitirip, mümkün kaynağımızı ölçümlenmiş rezerv haline getirmeyi hedefliyoruz. Rezerv raporumuz ile ekonomik işletilebilir değerimizi ortaya çıkarmamız çok önemli. Eş zamanlı olarak sahamızın toplam potansiyelini artırmak için 45 hektar dışında kalan alanda da arama ve kaynak tespiti sondajlarımıza devam edeceğiz."

SONDAJ VE ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR!

Ermaden tarafından Alacahan sahasında yapılan çalışmalar, 5 bin 804 hektarlık ruhsat sahasında bugüne kadar 45 hektarlık alanda yürütülen sondaj faaliyetleriyle gerçekleştirildi. Toplam 360 adet karotlu sondajda 96 bin 649 metre delme işlemi tamamlandı ve 96 bin 533 adet ateş analizi sonucu elde edildi.

Analizler, uluslararası geçerliliğe sahip Bureau Veritas Ankara Laboratuvarı tarafından yürütüldü. Ermaden, mevcut modelleme alanında dolgu sondajlarına devam ederken, sahanın henüz sondaj yapılmamış potansiyel bölgelerinde de yeni arama çalışmaları planladı. Dolgu sondajları ve devam eden kaynak artırımı çalışmaları sonrasında, yeni veriler doğrultusunda kaynak sınıflandırmasının güncellenmesi ve rezerv hesaplamalarına yönelik fizibilite çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Asgari ücret 40 bin TL olmalı' dedi! 2026 asgari ücretinin en fazla ne kadar olacağını açıkladı'Asgari ücret 40 bin TL olmalı' dedi! 2026 asgari ücretinin en fazla ne kadar olacağını açıkladı
Penta Teknoloji 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı! 22,3 milyar TL'ye ulaştıPenta Teknoloji 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı! 22,3 milyar TL'ye ulaştı

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.373,12
5.373,88
% 0.81
12:31
Ons Altın / TL
167.137,49
167.207,92
% 0.84
12:46
Ons Altın / USD
3.969,38
3.969,94
% 0.78
12:46
Çeyrek Altın
8.596,99
8.786,29
% 0.81
12:31
Yarım Altın
17.141,20
17.573,38
% 0.82
12:32
Ziynet Altın
34.387,96
35.037,68
% 0.81
12:31
Cumhuriyet Altını
36.568,00
37.121,00
% -0.09
12:00
Anahtar Kelimeler:
Sivas Altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
offf dogalgaz gibi olursa gr altın 20 bin lira olur
Bir milyon ons olsa ne yazar. Yabancı sermaye alır gider.
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.