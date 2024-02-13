FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sivil havacılıkta değişimin sinyalleri! Türkiye için dikkat çeken açıklama: Global sertifika sistemi hayata geçirildi

Sivil havacılıkta değişimin sinyalleri! Türkiye için dikkat çeken açıklama: Global sertifika sistemi hayata geçirildi

13.02.2024 14:19 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, global bir sertifika sistemini hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu sistem bir süre sonra Türkiye'mizi, 'Büyük Türkiye Modeli' adı altında bölgenin, daha sonra uluslararası anlamda büyük bir coğrafyanın merkezi haline getirecek." dedi.

Sivil havacılıkta değişimin sinyalleri! Türkiye için dikkat çeken açıklama: Global sertifika sistemi hayata geçirildi

Üretim ve tedarik süreçlerinde kalite sertifikasyonu konulu SAHA İstanbul Milli Havacılık Endüstrisi Çalıştayı, Teknopark Ankara'da gerçekleştirildi. Yüksek, burada yaptığı konuşmada, Türk sivil havacılığının bir değişim içinde olduğunu söyledi.

Bu süreçte sertifikasyona özellikle odaklandıklarını vurgulayan Yüksek, yürüttükleri çalışmalarda insan kaynağının sürdürülebilir olmasının önemli olduğunu bildirdi. Yüksek, sertifikasyon noktasında görevlerin belirlenmesi için yola çıktıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin sertifikasyon noktasındaki ihtiyacının yanı sıra bölgede de etkin olacak bir sistem oluşturduklarına dikkati çeken Yüksek, "Global bir sertifika sistemini hayata geçiyoruz. Bu sistem bir süre sonra Türkiye'mizi, 'Büyük Türkiye' modeli adı altında bölgenin, daha sonra uluslararası anlamda büyük bir coğrafyanın merkezi haline getirecek." diye konuştu.

SERTİFİKASYON İŞLEMLERİ TÜRKİYE'DE YAPILABİLİYOR

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Öztürk de havacılığın, ülkenin yüksek teknolojiye geçmesinde önemli bir adım olduğunu ifade etti. Öztürk, "Havacılığın bir ekosistem olduğunu unutmamak gerekiyor. Artık sertifikasyon işlemlerimiz ülkemizde yapılabiliyor. Bu çok önemli bir konu. Bu sistemin en önemli kısmı belki de." değerlendirmesinde bulundu.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça da havacılık alanında Türkiye'nin daha ileri gitmesi gerektiğini söyledi. Uça, 600 milyar dolara ulaşması öngörülen havacılık sektöründen ülkenin daha fazla pay alabilmesi için daha çok firmanın bu alanda olması gerektiğini kaydetti. (AA)

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitcoin'de yükseliş sürüyor: Aralık 2021'den bu yana ilk!Bitcoin'de yükseliş sürüyor: Aralık 2021'den bu yana ilk!
Borsa rekor tazelediBorsa rekor tazeledi
Değerli Konut Vergisi beyanında geri sayım: Cezalar kapıda, kimler bu vergiden muaf?Değerli Konut Vergisi beyanında geri sayım: Cezalar kapıda, kimler bu vergiden muaf?
Anahtar Kelimeler:
sivil havacılık
En Çok Okunan Haberler
Kademeli emeklilikte yeni gelişmeyi paylaştı…

Kademeli emeklilikte yeni gelişmeyi paylaştı…

150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde son dakika gelişmesi! Bakan açıkladı: Yaş şartı belli oldu

150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde son dakika gelişmesi! Bakan açıkladı: Yaş şartı belli oldu

Yüz binlerin gözü Kabine'deydi, beklenen karar çıkmadı! Şimdi kulisler bunu konuşuyor: Moraller biraz bozulabilir

Yüz binlerin gözü Kabine'deydi, beklenen karar çıkmadı! Şimdi kulisler bunu konuşuyor: Moraller biraz bozulabilir

İneklere sabah 7 akşam 6 klasik müzik dinletti! Sonuçlarına kendi bile inanamadı

İneklere sabah 7 akşam 6 klasik müzik dinletti! Sonuçlarına kendi bile inanamadı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.