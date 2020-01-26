Sivil Havacılıktan uçakla seyahat edeceklere sağlık uyarıları

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), küçük cerrahi işlemden geçen yolcuların 1-2 gün, göğüs ve karından basit olmayan cerrahi operasyon geçirenlerin de 10 gün sonra hava yoluyla seyahat etmelerinin uygun olduğunu bildirdi.

SHGM, hava yoluyla yolculuk yapacakların merak ettiği hususlara, "SHGM'ye Sor" uygulamasından yanıt verdi.

AA muhabirinin, uygulamadan yaptığı derlemeye göre, ameliyat geçiren, anemi, şeker, kalp, solunum hastalığı bulunan, hamilelik sürecini geçiren yolcuların da aralarında bulunduğu hastaların hava yolu ile seyahatinde bazı detaylara dikkat etmesi gerekiyor.

Küçük cerrahi işlem geçirenlerin 1-2 gün sonra hava yoluyla seyahati tercih etmesi önem taşıyor. Karın bölgesinden basit cerrahi işlemler geçirenlerin 4-5 gün, göğüs ve karına ait basit olmayan cerrahi işlem görenlerin de 10 gün sonra uçağa binmeleri tavsiye ediliyor.

Komplikasyon gelişmemiş basit katarakt veya kornea lazer cerrahisi sonrası yolculuk için bir gün beklenilmesi öneriler arasında yer alıyor. Kompleks göz cerrahilerinden sonra bu sürenin bir hafta olması gerekiyor.