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Skandal gıda sahtekarlığı: Yakalanmasaydı bebeklere yedireceklerdi! 11 ton ürün ele geçirildi

18.04.2025 12:41
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Gaziantep'te bebeklerin canı hiçe sayılarak yapılan gıda sahtekarlığı pes dedirtti. Jandarma ekipleri tarafından bir depoya yapılan operasyon sonucunda 8 milyon 700 bin TL değerinde 11 tona yakın sahte bebek maması bulundu. Operasyon sonucu 1 kişi gözaltına alınırken bebek mamalarına da imha edilmek üzere el konuldu.

Skandal gıda sahtekarlığı: Yakalanmasaydı bebeklere yedireceklerdi! 11 ton ürün ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir depoya yaptığı operasyonda 8 milyon 700 bin TL değerinde 10 ton 850 kilogram sahte bebek maması ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

BEBEKLERİN CANI HİÇE SAYILDI

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkâmil ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı.

Operasyon çerçevesinde, merdiven altı sahte bebek maması üretiminin yapıldığı tespit edilen E.B. isimli şahsa ait depoya baskın yapıldı.

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Depoda yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde 8 milyon 700 bin TL değerinde 10 ton 850 kilogram paketlenmiş sahte bebek maması ele geçirildi.

İMHA EDİLDİ

Sahte bebek mamalarına, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli numuneler alınarak imha edilmek üzere el konuldu.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep bebek maması gıda jandarma sahte
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