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Sloganı 'Aşkımız gibi solmaz' 1000 TL'ye kadar satılıyor, 'Ömür boyu saklanabilir' İlk tercih artık o oldu...

Eskişehir'de örgü ve çiçek tutkusunu bir araya getirerek örgüden buketler yapan Yeliz Elmas, solmaması sebebi ile bu ürünlerin daha çok ilgi gördüğünü belirtti. Elmas, "Canlı çiçek buketleri ile solmayan uzun ömürlü örgü buketler hemen hemen aynı fiyatta oluyor" sözlerini kullandı.

Sloganı 'Aşkımız gibi solmaz' 1000 TL'ye kadar satılıyor, 'Ömür boyu saklanabilir' İlk tercih artık o oldu...

El emeğiyle hazırladığı rengârenk örgü çiçekler müşterilerinin beğenisini topluyor. Doğum günleri, Anneler Günü gibi özel günlerde sevdiklerine farklı ve kalıcı bir hediye vermek isteyenlerin ilk tercihi haline gelen örgü çiçekler, görenlerin dikkatini çekiyor.

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SLOGANI: "AŞKIMIZ GİBİ SOLMAZ"

Yaklaşık bir yıldır örgü işiyle uğraşan Yeliz Elmas, çiçeklere olan tutkusunu örgü sanatıyla birleştirerek ortaya farklı renklerde ve türlerde çiçekler çıkarıyor. "Aşkımız gibi solmaz" sloganıyla yola çıkan genç girişimci, solmayan çiçekleriyle insanlara zamansız bir hediye alternatifi sunuyor.

GENÇLERİN TERCİHİ ÖRGÜ BUKET OLUYOR

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Müşterilerinden aldığı olumlu geri dönüşlerin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Elmas, gençlerin örgü buket tercih ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

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"Genellikle genç kesim örgü buket almayı tercih ediyor. Buketler Doğum günü hediyesi, Sevgililer Günü hediyesi, Anneler Günü hediyesi olarak alınıyor. Çiçek ustalığına birkaç yıl önce başlamıştım. Uzun yıllardır da örgü örüyorum. Çiçekçilik ile örgü tutkumu birleştirdiğimde ortaya bu buketler çıktı. Bu çiçekler solmadığı için rağbet görüyor. ‘Aşkımız gibi solmaz' sloganımızla insanlar solmayan çiçeklere yöneliyor diyebilirim. Olumlu geri dönüşler alıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor"
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"ÖMÜR BOYU SAKLANABİLDİĞİ İÇİN DAHA DEĞERLİ"

Canlı çiçek buketleri ile örgü buketlerin fiyatının neredeyse aynı olduğunu belirten Yeliz Elmas, sözlerini şu şekilde noktaladı:

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"Bir çiçeği yapmam ortalama 1 saat sürüyor. Ufak papatyaları örmek daha az vaktimi alırken karanfil örmek daha çok vaktimi alabiliyor. Çiçeklerin boyutuna göre fiyatlar 100 ila 200 lira arasında değişiklik gösteriyor. Buketler ise 600 lira ila bin lira arasında değişiyor. Canlı çiçek buketleri ile solmayan uzun ömürlü örgü buketler hemen hemen aynı fiyatta oluyor. Emek ile işlenen aynı güzellikte örgüden renk renk çiçekler ortaya çıkıyor. Çiçeğin ömür boyu saklanabilmesi onu daha değerli kılıyor"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir örgü çiçek
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