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Slovakya'nın para birimi nedir? Slovakya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Burcu Tufan Burcu Tufan
27.03.2025 20:47
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Günümüzde Slovakya’ya giden ve bu ülkede bulunan bireylerin ödeme aracı olarak euro kullanmaları uygundur. Nitekim ülkede 2009 senesi itibarıyla resmi para birimi olarak euro kabul görmüştür. Slovakya’da 2008 senesinin sonuna kadar kullanılan ödeme aracı ise ülkenin eski resmi para birimi olan Slovak korunasıdır. Bu para birimi aynı zamanda Slovak tacı adıyla da kayıtlara geçmiştir.

Slovakya'nın para birimi nedir? Slovakya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Slovakya’da günümüz koşullarında ödeme aracı olarak euro para birimini kullanmak mümkündür. Ancak geçmiş dönemde ülkede ödeme aracı olarak ulusal para birimi kullanılmıştır. Bu bağlamda Slovakya’nın para birimi üzerine bilgi toplamak isteyenlere ilgili ödeme aracının Slovak korunası adıyla anıldığı söylenmelidir. Buna ek olarak ülkenin para birimi Slovak tacı ismiyle de bilinir. İncelenen bu ödeme aracının alt birimi halier’dir. Slovak tacı üzerine detaylı bilgi sunulması için de bu ödeme aracının ISO 4217 kodu ve sembolü gibi hususlar öne çıkarılmalıdır.

Slovakya'nın para birimi nedir?

Eski Çekoslovakya’nın bir parçası olmasıyla öne çıkan Slovakya’da hangi para biriminin kullanıldığına yönelik olarak yapılan araştırmalar oldukça fazladır. Bu konuda açıklama yapılırken ise ilk olarak ülkede güncel durumda euro kullanıldığı belirtilmelidir. Ancak Slovakya’nın ulusal para birimi de mevcuttur. Dolayısıyla söz edilen ülkede belirli bir tarih aralığında kullanılan resmi para biriminin adı “Slovak korunası” olarak açıklanmalıdır.

Ele alınan para birimi aynı zamanda Slovak tacı ismiyle de bilinir. Slovakya’nın geçmişte resmi para birimi olarak kullanılan bu ödeme aracının ilk olarak dağıtıldığı tarihse 8 Şubat 1993’tür. Slovak tacı, 31 Aralık 2008 tarihine kadar ülkenin resmi para birimi olarak kullanılmıştır. Ardından Slovakya’da euro’nun resmi ödeme aracı olarak kabul edilmesi söz konusu olmuştur. Bununla beraber 2009 senesi itibariyle Slovak tacı tedavülden kaldırılmıştır.

Slovakya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Slovakya’nın para birimi güncel olarak Euro'dur ve Euro simgesi de "€" şeklindedir.

Slovakya’da 2009 senesine kadar resmi para birimi olarak kullanılan Slovak tacı ise ISO 4217 kodu SKK olan bir ödeme aracıdır. Dolayısıyla bu para biriminin kodu SKK şeklinde kayıtlara geçmiştir. Slovak tacı için yerel bağlamda kullanılan kısaltmanın ise Sk olduğu görülür. Bununla birlikte ilgili para biriminin uluslararası numarası da 703 olarak belirtilebilir. Slovak korunası/ tacı alt birimi de halier olarak adlandırılır. Bu çerçevede 100 halier’in 1 korunaya denk geldiği söylenmelidir. Ele alınan para biriminin sembolü de Sk olarak öne çıkar.

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Anahtar Kelimeler:
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