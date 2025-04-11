SMA tedavisinde kullanılan bir ilaç daha listeye alınıyor! Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi

Bakan Işıkhan iki yeni ilacın SMA'lı çocukların tedavisi için SGK geri ödeme listesine dahil edileceğini duyurdu.

Işıkhan 14’üncü Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Kurultayı'nda yaptığı konuşmada "SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde kullanılan ve bildiğiniz üzere 2017 yılından bu yana geri ödemesini gerçekleştirdiğimiz ilaca ilave olarak, hastalığın tedavisinde kullanılan ve kullanım kolaylığı olan diğer bir ilacı da çocuklarımızın tedavisi için SGK geri ödeme listemize dahil edeceğiz." dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır