SMMM Derneği Başkanı Önder: Pandemide sağlık çalışanlarından sonra en çok kayıp yaşayan mali müşavirler

SMMM Meslekte Birlik Derneği Başkanı Mustafa Önder, İHA’ya yaptığı açıklamada mali müşavirler olarak pandemi sürecini yoğun mesai ile geçirdiklerini belirterek, “Devletimizin vergi gelirlerinde bir azalma olmaması ve mükelleflerin herhangi bir zarara uğramaması için devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Fakat bu süreçte fiilen sahada olan meslektaşlarımızın aşılama çalışmalarında riskli grup olarak öncelik tanınması başlıca talebimizdir” dedi.

"MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ DEVLETİMİZİN MALİ YÖNDEN EMNİYETİDİR"

Önder, onlarca elden geçen fatura vb. evrakların en son kendilerine ulaştığını, ayrıca mükelleflerinin iş yerlerinde yaptıkları işler neticesinde en riskli meslek gruplarından biri olduğunu vurguladı. Önder, meslektaşlarının sağlığının önceliği olduğunu belirterek, “Meslekte Birlik Derneği olarak meslektaşlarımızın düzenlemiş oldukları serbest meslek makbuzlarında KDV oranı yüzde 18 olması bürolarımıza artı bir maliyet yüklüyor. Dolasıyla KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesini savunuyoruz. Vergi mükellefi olan her gerçek ve tüzel kişiliğin bağımlı veya bağımsız bir mali müşavir ile çalışıyor olması zorunludur. Mali müşavirlik mesleğimiz devletimizin mali yönden emniyetidir. Devlet gelirlerinin garanti altına alınması, vergi mükelleflerinin denetiminin sağlanması mali müşavirlerin omzunda olan en önemli görevlerinin başında gelmektedir” ifadelerini kullandı.