FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SNOC 2022 yılına hazır!

SNOC 2022 yılına hazır!

30.03.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks bahçe mobilya sektörünün yenilikçi, çağdaş ve zengin koleksiyonlarıyla dikkat çeken ismi SNOC, 2022 koleksiyon hazırlıklarının sonuna geldi. Bünyesindeki tüm ürünleri dünyanın dört bir yanındaki özel koleksiyonlar arasından seçen ve ithal eden, her sezonun trendlerini yakından inceleyen, devamlı kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi amaç edinen SNOC 2022 yılında da özgünlüğünü korumayı hedefliyor.

SNOC 2022 yılına hazır!

SNOC, tasarımlarını hayata geçirirken doğaya saygı duyan, sürdürülebilir ve çağdaş yeni nesil malzemeleri tercih ediyor. Ürünlerinde sadece FSC sertifikasına sahip ağaçlara yer vererek doğayı koruyor. Uzun ömürlü, fonksiyonel ve kaliteli hammaddelerden yapılmış, tamamen dış mekân için üretilmiş, yüksek kalitedeki el işçiliği ile oluşturulmuş ürünler tüm zamanlardaki koleksiyonlarının temel taşlarını oluşturuyor.

Temiz çizgilerden, modern formlardan oluşan, endüstriyel bir stil; kullanıcı ve doğa dostu, sürdürülebilir materyaller 2022 yılına damgasını vuruyor. Sezonun trendlerinde son teknoloji kumaş kaplama mobilyalar yer alıyor. Alüminyum, sentetik rattan ve akrilik iplerden oluşan ürünler; kumaşlarda toprak tonları ve antrasit renkler öne çıkıyor. Concrete, Terrazzo, Polystone, Polywood ve yüksek performanslı kaplamalar gibi yeni nesil materyaller masalarda, sehpalarda ve aksesuarlarda sıklıkla kullanılıyor. Tasarım ve işlevsel yönü baskın olan dış mekan ısıtıcı ve şömineler estetik bütünlüğü tamamlamada öne çıkan ürünlerden oluyor.

2

Kalite standartlarını titizlikle belirleyen ve sektörüne öncülük eden SNOC, oluşturduğu koleksiyon ile 2022’de görsel açıdan olduğu kadar sunduğu konforla da üst düzey performans sağlayan ürünlerini sizlerle buluşturuyor. Yılın öne çıkan kumaş kaplama oturma gruplarıyla, hava değişimlerinden etkilenmeyen dayanıklı alüminyum iskeletleriyle, birinci sınıf Teak ağacıyla, yeni nesil akrilik ip ve sentetik rattan malzemelerini kusursuz kullanımıyla oluşturduğu koleksiyonlarını, sezonun trendi toprak ve antrasit tonlarıyla buluşturuyor.

3

Su itme ve leke tutmayan özellikteki yumuşak doku ve farklı renk seçeneklerine sahip kumaşlarıyla konforu sunuyor. Oturma ve masa grupları, daybed ve şezlonglar; estetik tasarımlı dış mekan şömine ve ısıtıcıları; zengin dekoratif aksesuar seçenekleriyle sezonun trendlerini stil sahibi ürünleriyle sizlere ulaştırıyor.

4

Yeni sezona dair hazırlıklarını anlatan Satış Direktörü Erdem Kantur “2004 yılından beri yaşam alanları için butik ürün anlayışının temsilcisi olan SNOC 2022’de de dış mekânlarda estetiği, tasarımı ve dayanıklılığı yakalayacağınız oldukça zengin bir koleksiyon hazırladı. Ürün yelpazesindeki çeşitlilikle, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik anlamında yürüttüğü ciddi çalışmalarıyla SNOC her geçen yıl giderek özgünleşen; marka çizgisini ve değerini yukarı çıkaran çalışmalar yürütüyor. Koleksiyonlarını tamamen ithal ürünlerden oluşturup; tasarım değeri yüksek, özgün ürünlerle hizmet veriyor. Dış mekânlarının modern fikirlere, estetik görünümlere ve yenilikçi bir konfor anlayışına sahip olmasını isteyen kullanıcılarının beklentilerini tamamen karşılayan koleksiyonlarını sunmayı sabırsızlıkla bekliyor.” şeklinde belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücrete zam gelecek mi?Asgari ücrete zam gelecek mi?
Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…
Altın fiyatları için kritik süreç başladı! Dev isimlerden altın tahmini: Ne uçacak ne kaçacak, bu seviyeler...Altın fiyatları için kritik süreç başladı! Dev isimlerden altın tahmini: Ne uçacak ne kaçacak, bu seviyeler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Abramoviç Putin ile Zelenskiy arasında köprü kurdu! Rus lider ateş püskürdü

Abramoviç Putin ile Zelenskiy arasında köprü kurdu! Rus lider ateş püskürdü

Şaşkına çeviren soru! "Flörtüm grup cinsellik istedi sonra da..."

Şaşkına çeviren soru! "Flörtüm grup cinsellik istedi sonra da..."

3600 ek göstergede tarih belli oldu

3600 ek göstergede tarih belli oldu

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Faizsiz 100 bin TL verilecek! Yarın son gün... İşte başvuru şartları!

Faizsiz 100 bin TL verilecek! Yarın son gün... İşte başvuru şartları!

Emlak vergisi istisnasında flaş detay! Geriye dönük 5 yıl...

Emlak vergisi istisnasında flaş detay! Geriye dönük 5 yıl...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Anne sütünü artıracak süper besinler

Anne sütünü artıracak süper besinler

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Kahvaltı önerisi! Her sabah mutlaka bir avuç...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.