Sofraların olmazsa olmazı... Yüzde 400 zamlandı! Geçen seneden bu yana uçuşa geçti

Son açıklanan veriyle birlikte İstanbul'da enflasyon 107.42 ile ikiye katlanırken yumurta fiyatları da yüzde 400 zamlandı. Geçen yıl temmuz ayında 0,61 kuruş olan yumurta fiyatı ekim ayı itibarıyla 2,53 kuruş oldu.
Üst üste gelen zamlardan sonra 30'lu yumurta kolisinin fiyatı artık 76 lira... Ağustos ayında 58 liraydı, iki ayda yüzde 30 zamlandı. Aynı yumurta kolisi Temmuz 2021'de 18 TL idi.
Geçen yıl temmuz ayında tanesi 0,60 TL'ye satılan yumurtanın fiyatı 13 Ağustos 2022 tarihinde 2 TL'ye dayanmıştı. Ekim itibarıyla 2,53 kuruş oldu.
Dört bir kişilik aile her gün bir yumurta yese ayda 303 lira 60 kuruş tutuyor. Bu oran 2 ay öncesinde 231 lira 60 kuruş idi. Aradaki fark 72 TL.
Vatandaşlar artık kendilerine değil, çocuklarına yedirebilmek için yumurta aldıklarını ifade etti.
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