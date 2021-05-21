Sofraların vazgeçilmez lezzeti avokadoya talep arttı, ekim alanları genişletildi

Anavatanı orta Meksika olan avokado, timsah meyvesi ve yeşil altın olarak adlandırılıyor. 19 yıl önce ilk fidanlarını bahçesine eken TİGEM, şimdi yeni avokado üretim merkezi ile Aksu’nun en büyük üretim alanına sahip oldu.

Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Antalya Boztepe İşletme Müdürü Olcay Akın, Avokado da 50 dekarlık bir alana, bin adet fidan dikimini gerçekleştirerek Aksu’nun en büyük avokado tesisini yaptıklarını söyledi. Avokadoyu ilk defa dikmediklerini ifade eden Olcay Akın, “Son yıllarda avokado çok talep görüyor. 19 yıllık bir tesisimiz var ve üretimlerimiz devam ediyor. Ülke genelinde tropikal meyvelere olan arzın artması sonucunda bizde böyle bir karar verdik. Çünkü Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ‘in görevi, bitkisel üretim ve hayvansal üretimde, ülkenin ihtiyacı olan her şeyi üretmek. Bunlardan biri de son yıllarda avokado. Avokado da 50 dekarlık bir bahçe yaptık ve bin adet fidanı bu sene diktik. Burası Aksu’nun en büyük avokado tesisi” dedi.

SEKİZİNCİ YILDA TAM VERİM

Ağaç başına 750 ile bin 200 arası meyve alacaklarını kaydeden Olcay Akın, “Bugün diktiğimiz fidanlar toprağın yapısı ve bakımınıza bağlı olarak değişmekte. Üç yıl sonra ufakta olsa bir verime başlayacak dördüncü yıl biraz daha artacak. Yedi ve sekizinci yıllarında tam verime oturacak. Yani ağaç başına 750 ile bin 200 arası avokado alınacak” şeklinde konuştu.