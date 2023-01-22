Sofraların ve Türk mutfağının vazgeçilmezi! Pul bibere gelen zamlar vatandaşın cebini de yaktı... Fiyatı 250 liraya dayandı

Türk mutfağında önemli bir yeri olan pul biberin fiyatı son zamanlarda tartışılır hale geldi. Aktarlarda kilo kilo satılan pul biber, artık gramla satılmaya başladı.

Pul biberin fabrika satışı geçen ay 80-90 lirayken şu sıralar 125 lira oldu. Toptancılar, 125 liralık pul biberin tezgahta 250 liraya satılmasının nedeni olarak yüksek kar marjı koyan aktarları gösteriyor. Pul biberin haricinde köy biberi, çarliston ve sivri biberin de fiyatına zam geldi.

KÖY BİBERİ, ÇARLİSTON VE SİVRİ BİBER DE ZAMLANDI

Show Haber'de yer alan habere göre geçtiğimiz aya kadar kilosu 30 lira olan kıl biber, şu sıralarda pazarda 50 liradan satılıyor. Köy biberi, çarliston ve sivri biberin fiyatları da 20 liradan 30 liraya çıktı.

Konuyla ilgili konuşan aktar dükkanı çalışanı Can Kırıcı, "Vatandaşlar yarım kiloyu, bir kiloyu rahatlıkla alabilirken, şu anda 100 gram, 250 gram daha çok talep ediliyor. Bu yıl biberin az olmasından kaynaklı ve üretim maliyetlerinin artmasından kaynaklı olarak da fiyatlar ister istemez artış gösterdi. Kar marjları o kadar yüksek tutulmuyor." ifadelerini kullandı.

