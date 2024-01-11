FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Soğuk hava balık tezgahlarını vurdu: Fiyatlar bir haftada ikiye katlandı

Soğuk hava balık tezgahlarını vurdu: Fiyatlar bir haftada ikiye katlandı

11.01.2024 15:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz’de olumsuz hava şartları nedeniyle avlanma azalırken, balık fiyatları neredeyse 2'ye katladı. Bir hafta öncesine kadar 50 liradan satılan hamsi, tezgahlarda 120 lira seviyesine ulaştı. Tezgahlarda istavrit 100, sargan 200, levrek 250, somon ve mezgit 150, barbun balığı ise 300-350 liradan satılıyor.

Soğuk hava balık tezgahlarını vurdu: Fiyatlar bir haftada ikiye katlandı

Karadeniz açıklarında etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle avcılık azaldı. Ordulu balıkçılar avcılığın Sinop ve Zonguldak Ereğli açıklarında az da olsa devam ettiğini, bu nedenle fiyatların yüksek olduğunu belirtiyor. Hamsinin ise Gürcistan açıklarına gittiğini söyleyen balıkçılar, bir hafta öncesinde 50 liraya satılan hamsinin 120 lira seviyesine ulaştığını belirttiler.

“HAMSİ GÜRCİSTAN SULARINA GİTTİ”

Ordu Kumbaşı Balıkçı Barınağı üyesi Taner Özbekçi, olumsuz hava şartları ve balığın az olması nedeniyle fiyatların yükseldiğini söyledi.

b2

Özbekçi, “Olumsuz hava şartları sezonu olumsuz yönde etkileyebiliyor, bununla birlikte balıkçılık sezonu da erken başlıyor. Hamsi şu anda bizim sulardan Gürcistan tarafına gitti, şu an yok denilecek kadar az avlanıyor. Suyun soğuk olması balıkçılar için iyidir ancak maalesef şu an Karadeniz’de hamsi kalmadı, Gürcistan taraflarında avlanıyor. Hamsi avcılığı bu aylarda başlamaya devam ederse ilerleyen yıllarda daha da azalacak, belki de hiç göremeyeceğiz. Balık olmadığı ve havalar soğuduğu için fiyatlar da yüksek. Sinop ve Zonguldak Ereğli taraflarında az avcılık var, o da çevre illere yetiyor” diye konuştu.
Erdal Çamaş isimli balıkçı ise tezgahlarda hamsi olmadığını ve diğer çeşitlerde de fiyatların yüksek olduğunu belirtti. Çamaş, “Şu anda hava muhalefetinden dolayı takımlar denize çıkamıyor. Bu nedenle fiyatlar da yüksek. Hamsi son bir haftadır 120 lira civarında satılıyor, ondan öncesinde 20-50 lira arasında satıldı. Bundan sonra hamsi azalacak. Hafta sonu kar yağışı beklentisi var, sonra balık yine bir müddet olmaz, fiyatlar da yüksek olur” ifadelerine yer verdi.
Öte yandan, tezgahlarda istavrit 100, sargan 200, levrek 250, somon ve mezgit 150, barbun balığı ise 300-350 liradan satılıyor.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldıBankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Fitch, Fed'den hazirana kadar faiz indirimi beklemiyorFitch, Fed'den hazirana kadar faiz indirimi beklemiyor
Türkiye'de ekmeğin 1 TL'ye satıldığı tek yer!Türkiye'de ekmeğin 1 TL'ye satıldığı tek yer!
Anahtar Kelimeler:
balık fiyat
En Çok Okunan Haberler
Epstein skandalındaki Türk: Banu Küçükköylü! Sessizliğini bozdu

Epstein skandalındaki Türk: Banu Küçükköylü! Sessizliğini bozdu

Bakan Göktaş’tan 'kayıp depremzede çocuklar' iddiasına açıklama

Bakan Göktaş’tan 'kayıp depremzede çocuklar' iddiasına açıklama

Fatih Portakal'dan zehir zemberek sözler! O ankete isyan etti: Bunlara ders verilmesi gerekiyor

Fatih Portakal'dan zehir zemberek sözler! O ankete isyan etti: Bunlara ders verilmesi gerekiyor

SSK, Bağkur emekli maaşı zammında 2 formül! 'İyi bir zam var'

SSK, Bağkur emekli maaşı zammında 2 formül! 'İyi bir zam var'

Günlük 1500 TL, ayda 30 bin TL maaş var ama çalışacak eleman yok!

Günlük 1500 TL, ayda 30 bin TL maaş var ama çalışacak eleman yok!

Gram altın ne kadar olacak? İslam Memiş tarih verdi

Gram altın ne kadar olacak? İslam Memiş tarih verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.