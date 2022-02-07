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Soğuk hava meyve ve sebzeyi, fiyatlar cepleri yaktı!

07.02.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de etkili olan yoğun kar yağışı ve fırtına ile düşen hava sıcaklıklarının etkisiyle sebze fiyatları yükseldi. Yaşanan don olayı seralarda bulunan ürünleri toplanamaz hale getirdi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınayla beraber hava sıcaklıklarının düşmesi, tarlaları ve seraları olumsuz etkiledi. Seralarda bulunan sebzeler soğuğun etkisiyle yandı. Pazarcı esnafı çiftçilerin tarlalarına giremediğini ve ürünlerin toplanamadığından dolayı sebze arzının düşük olduğunu bu yüzdende fiyatların yüzde 50 oranında arttığını belirtti. Ispanağın kilosu 10 lira, pırasanın 7 lira, havuç 7 lira, biber 15 lira, çeri domates 20 lira, kıvırcık 8 lira, maydanoz 5 lira, salatalık 20 liradan satılıyor.

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“HAVALARIN SOĞUK OLMASIYLA ÜRÜNLERİN YÜZDE 90’I YANDI”

Pazarcı esnafı Mahmut Kalender, “Havalar soğuk olduğu için ürünlerin yüzde 90’ı yandı. Ürünleri getiremiyoruz ya çürüyor ya da yanıyor buda fiyatlara yansıyor. Getirebildiğimiz ürünlerinde fiyatları yüksek oluyor. Seralarda don yaşandığı için çiftçi ürünleri toplayamadı. Toplanamayan ürünler toprak üstünde yandı. Sebze fiyatlarında yüzde 50 artış oldu. Ispanağın kilosu 10 lira, pırasanın 7 lira, havucun 7 lira, biberin 15 lira, cherry domatesin 20 lira, kıvırcığın 8 lira, maydanoz 5 lira, Salatalık 20 liradan satılıyor. Dereotu şuanda yok gibi bir şey çok az üretiliyor. Şuanda fiyatı en fazla artan ürünler karnabahar, lahana, domates ve salatalık oldu” ifadelerini kullandı.

“HAVALAR ISINIRSA FİYATLAR DÜŞEBİLİR”

Soğuk havalardan dolayı çiftçilerin seralara giremediğini belirten pazarcı esnafı Volkan Yaman, “Don olayı yaşandığı için çiftçiler tarlaya giremedi bu yüzdende ürünler toplanamadı bu da fiyatlara yansıdı. Havaların sıcaklığı bu şekilde artmaya devam ederse 2-3 hafta içerisinde fiyatlar düşebilir. Kıvırcık 5-6 lira arasındaydı don olaylarından sonra 8 liraya yükseldi. Yerinde 3 liraya aldığımız havuç şuanda 8 liraya yükseldi” şeklinde konuştu.

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“FİYATLAR NEREDEYSE YÜZDE 100 ARTMIŞ”

Fiyatların cep yaktığını belirten müşteri Mustafa Aslanoğlu, “Eve gereken her şeyi almaya çalışıyorum. Kar yağdığından beri yaşanan don olayları fiyatları çok etkilemiş. Sebzelerin fiyatları neredeyse yüzde 100 artmış durumda. 2.5 liraya aldığım maydanoz şuanda 5 lira olmuş” dedi.

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